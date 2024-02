Rigoberto Urán recuerda el día que vio de cerca la muerte: 'Hasta ahí habría llegado'

Rigoberto Urán se destapó y contó algunas anécdotas de su vida y su carrera profesional, en una entrevista emitida justo después de su participación en el Tour Colombia.



Urán, uno de los más importantes ciclistas colombianos, reveló detalles del día que vio de cerca la muerte, tras una caída en la Vuelta España 2019.

El drama de Rigo

Rigoberto Urán. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En una carrera de 198.9 kilómetros con inicio en Mora de Rubielos y cierre en Ares del Maestrat, Rigo sufrió una terrible caída y tuvo que retirarse de la competencia.



"Esa caída fue muy complicada y muy difícil por lo que pasó. No se veía tan grave al principio. La caída no se vio (en TV). Esto es una maquinaria, la carrera sigue. En 2019, en La Vuelta. Nos recogen y había cinco seguidores; como yo era el último, el que estaba más jodido, me dejaron sentado en la ambulancia", contó Rigo en entrevista con el Canal RCN.



Luego, siguió su relato: "Yo tenía demasiado dolor y le pedí morfina al doctor, porque el dolor era increíble. Llegamos a la clínica, me hacen la radiografía y me dicen 'clavícula y tiene el omóplato un poquito jodido'. Me dan de alta, por lo cual Michelle quiere que vuelva a Mónaco para que me operara un amigo":



Pero todo se complicó: "Eso era lo que íbamos a hacer. Cuando llego a la clínica me empiezan a hacer exámenes y llegan varios doctores. Me dicen 'usted tiene un pulmón explotado, tiene siete costillas y su escápula está en pedazos'. Si yo ese día llego a montarme en el avión, hasta ahí habría llegado. No sé porqué no vieron el pulmón, tenía tres costillas que me habían perforado el pulmón".

"Michelle llega muy desesperada y empieza un calvario. Pasan 20 días en los que no me pueden operar, porque la cirugía era larga. Fue algo terrible", relató el pedalista.

Así le fue en el Tour Colombia

Rigoberto Urán Foto: AFP y Efe

El de Urrao acabó el Tour Colombia en la cuarta colocación a 50 segundos. No venía con muchas expectativas. Era ayuda para Richard Carapaz y Esteban Chaves en el EF,

y eso lo cumplió.



Su regularidad le sirvió para terminar en el cuarto puesto de la general y quedó solo a 24 segundos del tercer puesto de Jhonatan Caicedo. Buena carrera.





