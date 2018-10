Rigo quiere cobrar una vieja deuda en Lombardía

El cierre de temporada del ciclista colombiano Rigoberto Urán puede ser el mejor que ha tenido desde que llegó a Europa, por allá en el 2006.



Tiene la opción de ser protagonista de una competencia a la que le ha apostado, pero no ha podido ganar: el Giro de Lombardía, la última carrera de un día del calendario del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, de 241 kilómetros.

Urán siempre le ha tenido ganas a la prueba; la mayoría de veces que la ha corrido ha estado cerca, no en vano ha sido tres veces tercero y llega en buena forma.



En el 2008, el ciclista del equipo Education First fue superado por el italiano Damiano Cunego y Janez Brajkovic. En el 2012, Urán volvió al tercer cajón del podio, escoltando a Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y a Samuel Sánchez. Y en el 2016 fue tercero detrás de su compatriota Esteban Chaves, campeón, y de Diego Rosa.



Este año ha sido bueno para él en carreras de un día: fue séptimo en el Nacional de Ruta, 77 en la Amstel Gold Race, 28 en la Flecha Valona, 54 en la Lieja Bastonia Lieja, pruebas en las que ajustó su forma para el Tour de Francia.



En el segundo semestre, después de su retiro del Tour por caída, Urán se concentró para correr la Vuelta a España, allá acabó de séptimo y entró en tierra derecha del 2018, con el sexto lugar en la Clásica de San Sebastián, 33 en la prueba de fondo del Mundial, terminó de segundo en el Giro del Emilia y fue séptimo el miércoles en la Tre Valli Varesine.



Es un corredor que se defiende en esa clase de competencias, pero no es un especialista. El Giro de Lombardía le viene bien, es un trazado sinuoso, con subidas y bajadas.



Los últimos 19 kilómetros son duros, de mucho nervio. Hay un ascenso de 5 kilómetros, en Civilgio, luego de coronarlo viene una bajada de seis, para rematar el Giro con 8 km, en terreno llano con repechos.



Urán estará respaldado por su compatriota Daniel Martínez y Michael Woods, bronce en el mundial de ruta pasado y carta de la escuadra, quienes, sin duda, le trabajarán, porque saben que puede ganar y está en condiciones de hacer.

Rigoberto Urán. Foto: EL TIEMPO

Colombia, además de Urán y Martínez, tendrá a Iván Sosa (Androni), Egan Bernal, Sebastián Henao y Sergio Luis Henao (Sky), Jhonatan Restrepo (Katusha) y Miguel Flórez (Wilier Triestina). El ciclismo nacional tiene buena historia en Lombardía, no solo por los tres podios de Urán, sino por la victoria de Esteban Chaves en el 2016.



El tema no está fácil, porque los rivales son fuertes, muy fuertes. Vincenzo Nibali tendrá el objetivo de repetir la victoria del 2017, en un año en el que solo ha conseguido el triunfo en la Milán-San Remo. Alejandro Valverde, dos veces segundo (2013 y 2014), tiene como objetivo obtener el triunfo con la camiseta de campeón mundial de ruta. Thibaut Pinot viene con el ánimo arriba, tras su primer puesto en la Milano-Torino, en la que venció al boyacense Miguel Ángel López.



Luego hay un grupo que lidera Romain Bardet, quien al lado de Simon Yates, campeón de la Vuelta a España, y Primoz Roglic, cuarto en el Tour, tienen la opción de decirle adiós a la temporada de la mejor manera: con una gran victoria, en la ‘Clásica de las hojas muertas’, el quinto monumento, luego de la Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y la Lieja Bastonia Lieja.







