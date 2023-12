Video | Rigo vive curioso momento con su hijo: 'Que se tenga el fútbol colombiano'

Rigoberto Urán se gana cientos de admiradores por fuera del ciclismo debido a su particular forma de afrontar diferentes circunstancias. Su carisma lo ha llevado a tener fanáticos en todo el mundo y a ser viral en las redes sociales.



Hace algunos días, el pedalista nacido en Urrao (Antioquia) hizo quedar mal a su hija Carlota por dormir hasta tarde. Rigo la grabó mientras dormía y el video tuvo bastante eco en las redes sociales por la manera en la que la despertó.

El hijo de Rigo revela su pasión por el fútbol

En los últimos días, el ciclista del equipo EF Education Easy-Post protagonizó un divertido momento con su hijo Matías, quien le reveló que su pasión no pasaba por montar bicicleta como su papá, su deseo es jugar al fútbol.



“Usted quiere probarse en qué deporte”, le pregunta Rigo a su hijo, quien le dice que el fútbol. Al escuchar las palabras de su hijo, Rigo le comenta que debe conocer el secreto del éxito de su carrera deportiva y le enseña la 'receta del abuelo', un particular jugo de remolacha con hueso. La cara de sorpresa de Matías es bastante curiosa.



“Bueno, aquí tengo una receta de su abuelo, usted no lo conoció, pero bueno, usted se lo tiene que tomar todos los días, güevón... Remolacha con hueso”, expresa el ciclista.

El ciclista informó en su cuenta de Instagram que el floricultor hará parte de su cadena 'Go Rigo Go!'. Foto: @rigobertouran

Rigo empieza a batir el jugo y dice: “Se lo tiene que tomar todo”, y sirve en dos vasos, mientras su hijo queda estupefacto al conocer los ingredientes de la misteriosa bebida.

Según sus palabras, ese era el jugo que le daba Don Rigo al pedalista antioqueño desde pequeño para que tuviera energías al momento de montar bicicleta. Matías decidió tomarlo y al probarlo dijo: "Uy no, esto está horrible”.



Rigo, entre risas le dice: “Parce, esa es la vitamina, con eso yo cogía a los pelados de Urrao y (silbido). Hágale a todo, pues y enseguida, fríjoles amanecidos en la mañana.

Al ver que el pequeño se tomó una buena cantidad del jugo, el pedalista expresó: "Ahora sí, que se tenga el fútbol colombiano".



El corredor colombiano reconoció que es una bebida que le daba su abuela y que le ha permitido tener fuerzas en su camino al éxito: “Mi abuela me lo hacía asi: remolacha, un pedazo de hígado/pajarilla que porque era flaca... 47 años después la misma flacuchenta, pero alentada. Es el secreto Urán".

