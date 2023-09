Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes de Colombia, quien fue subcampeón del Giro de Italia en 2013 y del Tour de Francia en 2017, tendrá su propia novela y ya presentó el tráiler.

Ha sido tan luchada y exitosa la carrera de Rigo, que el canal RCN decidió contar la vida del deportista en una serie biográfica llamada ‘Rigo’, que personificará el actor Juan Pablo Urrego.

Tráiler oficial

Rigoberto Urán, en el Tour de Francia. Foto: EFE / Instagram Rigoberto Urán

En redes sociales el propio Urán publicó el tráiler oficial de la producción, que será estrenada en las próximas semanas en Colombia.



“Mijitos muy emocionado de anunciarles que muy pronto podrán ver mi historia a través del @CanalRCN a las 8 pm. No se la pueden perder, vamos a reír y a llorar con este súper elenco!!”, escribió el pedalista colombiano.



Cabe aclarar que el ciclismo no es el único eje central de la producción, ya que la relación amorosa y tortuosa que tuvo Rigo con Michelle y la historia de su papá, quien fue asesinado por un grupo armado ilegal, hará que muchos colombianos se identifiquen.



"Eso de caerse y levantarse va conmigo, yo aprendí a levantarme siempre. Imagínese, con la violencia encima, con la pobreza encima; por estudiar no hay plata y aquí lo que necesitamos es plata, con gente envidiosa encima y yo encima de una bicicleta queriendo cambiar mi vida a punta de pedalazos”, dice Urrego en el primer avance de la producción.

En la serie también participan Elizabeth Chavarriaga, Andrea Guzmán, Julián Arango, entre otros.

Mijitos muy emocionado de anunciarles que muy pronto podrán ver mi historia a través del @CanalRCN a las 8 pm. No se la pueden perder, vamos a reír y a llorar con este súper elenco!! pic.twitter.com/8ADuEseZkD — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) September 20, 2023



