¿Rigoberto Urán tiene equipo nuevo? Esta es la camiseta con la que apareció en redes

Rigoberto Urán sigue en la boca de todos, no solamente por su carrera ciclística, sino por su faceta como empresario y por la exitosa telenovela basada en su vida.

El pedalista nacido en Urrao ya prepara su nueva temporada con el equipo EF-EasyPost, pero mientras comienza a preparar su regreso a las competencias, aprovecha para seguir activo en las redes sociales con mucho humor.



Urán ha tenido últimamente acercamientos con el fútbol. Hace algunas semanas estuvo de visita en la sede deportiva de Atlético Nacional, en la que compartió con el plantel profesional actual y con históricos del club como René Higuita y Francisco Maturana.

"Ustedes son un ejemplo para todos estos pelados.. Gracias a lo que han hecho por el deporte", les dijo Rigo a los jugadores ese día.

La otra camiseta con la que ahora posa Rigoberto Urán

​Tras su visita a Nacional, un equipo mucho más cercano a sus orígenes por ser local en su departamento natal, ahora Urán se dejó ver con la camiseta de otro equipo del fútbol profesional colombiano. La cuenta oficial de Jaguares en Instagram publicó este miércoles una fotografía en la que Rigo posa con la camiseta del equipo.

"Estamos emocionados de recibir al querido ciclista colombiano, Rigo Urán, quien no solo conquista las carreteras, sino que también lleva con orgullo la camiseta de Jaguares FC. ¡Una muestra de apoyo que nos llena de alegría!", dice la publicación.



¿De qué equipo es hincha Urán? "Mi hijo es demasiado aficionado a esto, yo también me estoy volviendo aficionado. Yo de fútbol casi no sé", dijo Rigo cuando visitó al plantel de Nacional. ¿Se dejará tentar de Jaguares?



DEPORTES

Más noticias de Deportes