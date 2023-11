Rigoberto Urán: revelan por qué hay muchos personajes inventados, razón de peso

Rigoberto Urán sigue dando ‘lora’. El corredor del equipo EF se alista para la próxima temporada, la que será la última como ciclista del pelotón.

Ya anunció su retiro. Dijo que en el 2024 dará sus últimos pedalazos y que se bajará de la bicicleta.

Urán es un personaje querido por los colombianos, no solo por lo que ha hecho en el deporte, sino porque es un ejemplo de vida, de salir adelante.

¿Y la novela?

La producción que es un éxito en la televisión colombiana y que narra la vida de ‘Rigo’, como se le conoce, cada ve despierta más interés del público.



Sin embargo, mientras se conocen más detalles de lo que ha sido el rodaje de la novela, pues el público se apasiona cada vez más.

El padre del ciclista solía acompañarlos a los entrenamientos. Foto: Tomado de Instagram: Rigo

La novela está basado en hechos reales, en la vida de Urán, pero al mismo tiempo se han diseñado la forma de no dejarla caer en el rating.

Gran secreto

Es por eso que hay anécdotas que no son reales, incluso, hay personajes que no hacen parte de la vida de Urán.



César Augusto Betancur, libretista de ‘Rigo’, en una entrevista, reveló detalles de lo que ha sido la novela.



“Plasma muy bien un universo que a mí me importa mucho dentro de la historia que es Urrao, me seduce mucho la vida de pueblo. Las vivencias de Rigo allá le dan un color, un tono especial a la serie, eso en el libro está bien contado y expuesto y me sirvió mucho para construir”, dijo en la emisora Tropicana.

Los colombianos lloraron la muerte de ‘Don Rigo’. Foto: Tomado de: Youtube Canal RCN

Y agregó: “El interés de uno como libretista es fidelizar a la gente, pegarla a la historia entonces, por decírtelo de alguna manera, toca envenenar muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, para hacerlas atractivas porque necesitamos que el televidente nos voltee a ver. Si hay muchos personajes inventados. Pensaría que de la vida real hay 6 o 7 personajes, los otros son inventados para darle color, ritmo y dinámica”.

Por último, señaló la ‘causa’ por la que esos personajes han sido incluidos en la producción.



“Toca inventar por una razón sencilla y es que la serie se le pagan a Rigo”, sentenció.



