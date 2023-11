Rigoberto Urán pone a la venta su primer uniforme, famoso por su novela: esto vale

Rigoberto Urán es sensación por estos días producto del éxito de la novela de RCN 'Rigo', que cuenta su historia de vida y deportiva.



En la producción, Rigo aparece con su primera jersey, uniforme que lleva estampado el patrocinio de Helados Tonny. Pues ese vestuario estará ahora a la venta, a través de la tienda Go Rigo Go!



"El jersey de ciclismo del primer equipo de Rigo llega para recorrer la Clásica de Urrao y las carreteras del mundo. Esta edición limitada en homenaje al Equipo Helados Tonny y a Rigoberto Urán. Llévatelo en preventa antes que se acaben", dice en la páginaoficial.



La nueva versión del primer uniforme que vistió Rigo fue lanzado hace algunos días, aunque con algunas modificaciones. Por ejemplo, sin el cuadro del antiguo logo de Helados Tonny, reemplazado por el actual. Además, en las mangas tiene la marca de Go Rigo Go, con fondo verde.



También presenta variaciones en los materiales, de acuerdo a las novedades tecnológicas de la marca.





