El accidente le cambió la vida a Urán: ‘Pensé en retirarme’

La vida para el ciclista antioqueño Rigoberto Urán se quebró en dos a sus 32 años, luego que este año sufriera una escalofriante caída en la pasada Vuelta a España, en la que sufrió la fractura de unas costillas, la clavícula izquierda y se lastimó el pulmón. Antes de pensar en volver a montarse sobre una bicicleta, ha dado una y mil veces gracias por seguir con vida.

Mientras pasa este largo y doloroso proceso de recuperación, se ha dedicado a su negocio de marca deportiva y a promover la segunda edición del Giro de Rigo, carrera para aficionados que ha sido un éxito total.



En medio de este cambio de libretos que la vida puso para él, reveló que alcanzó a pensar en ‘colgar la bicicleta’, luego de su fuerte caída.



“Mentalmente, después del accidente estuve muy aporreado por muchas cosas, incluso pensé hasta en retirarme, lo pensé muchas veces en la clínica. Ahora, cuando esté de nuevo en la bicicleta, espero volver a estar como antes”, aseguró el antioqueño mientras hacía el lanzamiento de una nueva tienda de su ropa en Medellín.



A Urán aún se le ve incómodo por momentos. Aquellos que lo miran al detalle se pueden dar cuenta que su brazo izquierdo pareciera descolgado y él mismo asegura que aún no se encuentra bien.



“Llevo tres meses desde la operación, hay un huesito que no saben si operarlo o no. Si deciden operarlo, me tocaría entrenar mucho después. Yo esperaría que terminando esta semana ya pueda montar bicicleta. Hay un problemita de la costilla que duele un poco; pero si me dejan ya iniciar, yo creo que me serviría. El tema a trabajar es la respiración con la bicicleta”, agregó.



El líder del equipo Education First quiere volver a correr, pero no se apresura, a su edad disfruta del día tras día y no hay nada más importante que su salud.



“Voy bien porque ya hay movilidad de la mano, el problema es que aún hay unas costillas que duelen mucho. Para el pulmón sigo haciendo la recuperación, pero es muy lenta. Esta semana tuve un examen para mirar todo lo de la clavícula, lo de la escápula, y va bien. Estoy esperando a que me den la vía libre para empezar a entrenar. Tengo que comenzar a entrenar para ver cómo está el pulmón, porque yo de momento respiro bien y sigo haciendo las terapias. Para iniciar, yo creo que ya esta semana puedo empezar a entrenar”, añadió.



Mientras esto pasa, Urán sigue siendo la persona divertida y que le da su mejor rostro a la vida sin importar si está pasando por buenas o malas cosas. Por ahora, sigue dedicado a sus negocios personales y cuando pueda volver a montar en bicicleta, lo entregará todo.



