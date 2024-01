Video viral: almuerzo de Rigo con varios protagonistas de su novela termina en pelea

Rigoberto Urán está en Colombia disfrutando de sus últimos días de vacaciones antes de unirse a las filas del EF Education Easy-Post para comenzar la preparación de la temporada del World Tour 2024.



El ciclista nacido en Urrao (Antiquia) podría afrontar su último año de carrera profesional. A sus 36 años quiere dejar una huella en los Juegos Olímpicos de París 2024 y colgar la bicicleta.

El padre de Rigo falleció cuando él tenía 14 años. Foto: Instagram @rigobertouran

En medio de sus vacaciones, el ciclista compartió un almuerzo con los actores Ricardo Vesga (Tiberio), Andrea Guzmán (Girlesa) y Ella Becerra (Berenice Urán), protagonistas de su novela Rigo.



La reunión se llevó a cabo en El Café de Rigo y se robó todas las miradas por un momento particular que generó Rigoberto con su característica forma de ser: puso a pelear a los personajes.



En medio del almuerzo de ajiaco y parrillada, Rigo los presenta como el alcalde a Tiberio y como la próxima alcaldesa de Urrao a Girlesa. En medio de la presentación, la 'tía de Rigo' en la novela muestra su inconformidad por salir en cámara.

Wout van Aert y Rigoberto Urán. Foto: @UranRigoberto

Tiberio dice 'qué mujer tan arisca' y Girlesa comenta: 'No sé por qué trajo a esa mujer a esta reunión de trabajo'. La discusión sube de tono y Rigo afirma: 'Vamos a trabajar para que sea el próximo Gobernador'.



La broma se transformó en una llamativa pelea de los actores de la novela, quienes se metieron por un momento en su papel para causar sensación en las redes sociales.



Rigo, con su humor característico, vuelve a intervenir y dice: 'Si se come todo va a terminar como Gobernador'. La afirmación desata las risas de los actores, que se divirtieron un momento con el pedalista colombiano y no desaprovecharon para generar un video que supera las 70 mil reacciones.

