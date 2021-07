Tour de Francia 2021: ¿Urán tiene opciones de volver al podio?

Tadej Pogacar ganó la etapa 17 del Tour de Francia disputada este miércoles entre Muret y Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, de 178 km, aumentó la diferencia en el liderato y Rigoberto Urán cedió el podio y ya es cuarto en la general.

La etapa de este jueves fue clave para que la general quedara de esta forma, con un Pogacar imbatible, Jonas Vingegaard, segundo, y Ríchard Carapaz, tercero.



Las diferencias son cómodas para el corredor, que luce la camiseta amarilla, pero el podio no está definido, aunque ya perfilado.



Vingegaard es segundo, a 5 min 39 s; Carapaz está cerca de él, lo tiene a solo cuatro segundos; mientras que el colombiano ya es cuarto, pero pierde con el ecuatoriano 1 min 24 s.



La lucha por los dos cajones restantes en París seguirá durante los próximos días, pero es claro que el podio se está conformando. Urán tiene opciones de volver a ser de los tres mejores, pero su futuro no es claro.



Este jueves cedió tiempo en la meta, mucho para lo que se pensaba, porque perder 1 min 49 s no estaba en los planes y menor perderlos con sus rivales más cercanos. Día difícil para el antioqueño.



El tema ahora es saber en qué momento está, conocer si su estado físico en este Tour ya no da más para conocer si lo puede intentar.

Tadej Pogacar. Foto: EFE

Ya se sabe que no va a la ofensiva, que tiene pocos argumentos para ir al frente y que sus contrincantes están más fuertes, pero la verdad es que cumple, llegó a la prueba por un ‘top’ cinco y lo consigue.



El podio se ve complicado para él porque este jueves hay más montaña, viene el Tourmalet y la fracción termina en alto, y allá llegarán los tres que mandan en el Tour.



Rigoberto Urán tiene a su favor la contrarreloj del sábado, de 30 km, pero las diferencias no le dan. Vingengaard es bueno al crono, fue tercero en la jornada de 27 km, de la primera semana y escala muy bien.



Carapaz sería el hombre para liquidar, pero el corredor del Ineos aguanta en la montaña, va mucho mejor que Urán, y en la crono puede perder un minuto con el ciclista del Education First, a quien ya le tiene 1 min 24 s y este jueves la diferencia podrá aumentar.



El futuro para Rigoberto Urán, hablando de podio, no es el mejor, pero terminar dentro de los cinco mejores se ve posible y a sus 34 años es muy valioso lo que ha hecho.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel