‘Hace rato no me regañaban tanto’: Rigo tras video con su hija en bicicleta

Luego de ser muy duramente cuestionado en redes por subir en sus redes sociales un video donde monta bicicleta cargando a su pequeña hija Carlota, el ciclista antioqueño Rigoberto Urán reconoció su grave error y ofreció disculpas por haber expuesto a la niña sin los mínimos cuidados de protección.



“Mijitos la cagué, no lo vuelvo a hacer. Perdón, hace rato no me regañaban tanto”, escribió Rigo en el trino que va con un video en el cual ofrece disculpas y reconoce su error, tras llevar a la niña sin las mínimas protecciones del caso. No hagan eso muchachos. Prometo ser un padre responsable”, reiteró.



Mijitos la cague, no lo vuelvo a hacer. Perdón 😥 hace rato no me regañaban tanto🙏 pic.twitter.com/0b6xdWOamX — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 17, 2021

En el video con su hija en la piscina también se escucha la voz de su pareja pidiéndole al ciclista que se disculpe por lo que hizo, ya que es un ejemplo para muchos colombianos, y aceptando que puso en riesgo la vida de Carlota.



El video fue publicado en la mañana de este miércoles. Foto: Rigoberto Urán

En el video inicial, que después fue eliminado, Rigoberto suelta varias veces su manubrio para acomodar las gafas de la bebé, la cual va sin casco y sostenida de un arnés que la une a su padre.

A pesar de que la idea del escarabajo era compartir un momento agradable junto a su hija, el echo generó miles de críticas de sus seguidores, quienes lo tildaron de irresponsable, ya que puso en riesgo la salud de la niña.



Muchos usuarios de redes sociales tildaron de innecesaria la maniobra, señalando que los ciclistas no están exentos de una caída o un accidente.



"Te admiramos, Rigo. Pero esto es absolutamente irresponsable", citan algunos de los comentarios.



Mientras tanto, Rigoberto se encuentra preparando su temporada 2022 después de organizar hace un par de semanas el Giro de Rigo, su carrera recreativa que se corrió en Santander.



