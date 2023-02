Mientras en Bucaramanga se celebran los Nacionales de Ciclismo, Rigoberto Urán entregó unas explosivas declaraciones en las que critica la actualidad del pedalismo del país.

Urán, que no está en los Nacionales, pues se recupera de un virus respiratorio que lo afectó en los últimos días, se fue con todo.



“La realidad es que no tenemos un ciclista bueno en Colombia”, dijo Urán, ganador de una etapa de la Vuelta a España del 2022.



Y agregó: “No hay nada. Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez y (Santiago) Buitrago. No hay nada. No sé qué es lo que pasa”.



El pedalista del equipo EF advirtió que acá falta calidad y que los que van a Europa no aguantan.



“Se han ido muchos ciclistas para Europa, pero no aguantan uno o dos años. He tenido la oportunidad de llevar varios y no se adaptan y los devuelven”, precisó a Telemedellín.

Rigoberto Urán Foto: Javier Lizón. Efe



“Se sigue trabajando, pero no aguantan. Es algo que preocupa y en estos momentos no hay quién nos reemplace”, sentenció.



El subcampeón del Tour de Francia del 2017 siempre ha sido crítico con la actualidad del ciclismo colombiano y una vez volvió a la carga.

