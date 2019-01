Urán descarta su posibilidad de ganar el Tour Colombia

Rigoberto Urán, que no se ha podido recuperar de una lesión en el tobillo derecho, descartó su participación en los Nacionales de Ciclismo y aunque confirmó que estará en el Tour Colombia 2.1 (12 al 17 de febrero), señaló que no es candidato para ganarlo, pues no ha podido adelantar la preparación de forma adecuada.

Urán advirtió que su compatriota, Daniel Martínez, tercero en el Tour de California del 2018, será uno de los corredores a tener en cuenta para pelear por el título del Tour Colombia, en el que estará con Nathan Brown, Jonathan Caicedo, Hugh Carthy, Gregory Craddock, Joseph Dombrowski y Taylor Phinney.





El pedalista colombiano ratificó la intención de disputar el Tour de Francia, prueba en la que terminó de segundo en el 2018 y de la que se retiró el año pasado debido a una caída.



Deportes