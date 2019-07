'Yo no soy político, no puedo prometer nada': Rigoberto Urán

Rigoberto Urán habló luego de la etapa 16 del tour de Francia. El colombiano dijo que ha sido una competencia difícil, con mucho calor pero que se seinte bien para lo que queda de competencia.

El líder del Education First terminó noveno en la general, con lo que subió un puesto, luego de la salida de competencia de Jakob Fuglsang. El danés se retiró luego de sufrir una caída.

El antioqueño aseguró estar bien pero destacó que no puede asegurar nada, refiriéndose a si obtendrá o no podio. "Yo no soy político, no puedo prometer nada, esto es día por día", dijo el colombiano.

"Está haciendo un Tour bastante difícil, cada día pasa algo y obviamente una etapa con 40 grados desgasta a todo el mundo".

DEPORTES