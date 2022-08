La primera etapa de montaña de la Vuelta a España dejó al colombiano Rigoberto Urán como uno de los damnificados. Perdió dos minutos y 42 segundos con el ganador de la etapa, el australiano Jay Vine (Alpecin-Fenix) y dos minutos y 27 segundos con el nuevo líder, Remco Evenepoel (Quick Step).

La etapa se desarrolló con mal tiempo, que generó, entre otras cosas, una fuerte caída, y que dificultó la transmisión por televisión.



Siempre bromista, Urán se refirió al clima que encontró en la llegada este jueves: “Bonito, hermoso. Lástima que había muchas nubes y no lo pude ver, tengo que volver esta semana (risas)”.

Después de la etapa, Urán trató de relajarse. Sentado encima de una toalla extendida en el suelo, Urán apareció en un video grabado por su compañero en el EF Education, el ecuatoriano Jonathan Caicedo.

Los ejercicios de relajación de Rigoberto Urán



A la pregunta de qué estaba haciendo, Urán contestó: "Ya les voy a contar qué estoy haciendo. Lástima que hoy no se pudo ver en la televisión, porque había muchas nubes. Me estoy desbloqueando de las nubes que tenía, que no me dejaban avanzar esas hp... Me sentía amarrado, pero esas nubes ya se irán".

Luego, Urán se ve estirándose. "Ya voy aflojando esta vaina, ya me puedo tocar la punta del pie", agregó. Y luego invitó a Caicedo a hacer lo mismo, a lo cual respondió que prefería hacer lo mismo, pero en la cama...



Luego, Urán pidió el teléfono y empezó a grabar a Caicedo. "Este también es de Carchi, pero no es la locomotora", dijo el colombiano.



Este viernes, Urán afrontará la séptima etapa de la Vuelta a España, entre Camargo y Cisterna, con 190 km en un recorrido de media montaña.



