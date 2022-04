Este jueves, Rigoberto Urán publicó un corto video en su cuenta de Instagram señalando las molestias que presenta en un hombro y su preocupación sobre las mismas, luego de sufrir una dura caída en la primera jornada del Tour de Romandía.



"Hay partes sobre las que uno puede caer, pero uno no puede caer en la misma parte donde se ha reventado. Y ayer caímos en ese lado. O sea en la parte izquierda, la de hace 4 años, donde nos operaron. Hicimos una radiografía ayer, pero no está muy clara. Voy para el hospital", señaló Urán.

El ciclista del equipo EF también señaló que no siente mucho dolor y que, desde que esté quieto, no le molesta. Sin embargo, aclara que esta no es una opción pues debe seguir montando en bicicleta. "Ese es el problema", finaliza diciendo.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, haca clic aquí para ver el video)

Afectado por la montonera que se produjo a 14 km de meta, Urán llegó a meta de la primera etapa con un retraso de 10.37 minutos, en cuyo grupo pasó también el español Ion Izagirre (Cofidis).



Según informa la escuadra del colombiano, Urán sufre una lesión en un hombro y deberá someterse a más exploraciones para determinar el alcance de la lesión.



De momento, lo único cierto es que optó por retirarse de la carrera, cuya segunda etapa se disputa este jueves con salida y llegada en Échallens, con un recorrido de 168,2 km.



*Con EFE