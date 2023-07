Rigoberto Urán tuvo un nuevo día difícil en el Tour de Francia 2023. El ciclista antioqueño fue el primero de los colombianos en tomar partida en la contrarreloj de este martes en la ronda gala. Y, aunque se esperaba que no se desgastara teniendo en cuenta que eran pocas sus opciones, Urán sorprendió al llegar a la meta por su análisis de lo que está pasando en el ciclismo colombiano.

Urán, el más veterano de los 'escarabajos en Europa, habló fuerte y claro sobre su momento y lo que viene para el ciclismo colombiano.

"Si yo supiera que me iba a encontrar mal en el Tour, si no no hubiera venido", dijo sobre sí.



Y acerca del difícil momento del pedalismo nacional, lanzó un S.O.S. y le pidió inversión al Gobierno.



Rigoberto Urán manda mensaje de alerta en el Tour de Francia

Rigoberto Urán, en el Tour de Francia. Foto: EFE / Instagram Rigoberto Urán

En su carrera contra el reloj, Rigoberto Urán decidió tomarse el reto con tranquilidad.



El pedalista del equipo EF, cuyo plan cambió por el retiro temprano del ecuatoriano Richard Carapaz, no se desgastó en esta jornada, tras haber sufrido el domingo una caída

"Yo venía con tranquilidad, las fuerzas son escasas, así que hay que saber distribuirlas", declaró Urán, en charla con 'ESPN'.



"No tenía que hacerla rápido (la crono), y si la hacía rápido igual me iban a cascar", añadió el de Urrao.



Luego, interrogado por la motivación que mantiene a pesar de la falta de resultados recientes, Urán expresó: "El ciclismo me lo ha dado todo, lo hago con mucho respeto. La motivación es que hago algo que me gusta y respeto mi trabajo".



Más adelante, sobre la importancia del día de descanso en la carrera, enfatizó:



"Cuando uno puede disfrutar este proceso, es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Ver a mi hija, a mi mujer y mis perros es reconfortante. La diferencia es que uno vaya el día de descanso la novia con la que lleva un mes. Somos seres humanos y necesitamos del apoyo de la familia. El ciclismo no lo es todo en la vida. Hasta a la suegra me la aguanto".



Rigoberto #Urán habló con #ESPN luego de haber corrido la CRI y puso en duda cuántos #TDF le quedan por delante en su carrera. pic.twitter.com/0US5DUic60 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 18, 2023

En el final de su charla, Urán habló de la crisis de resultados del ciclismo colombiano en la élite, tras la difícil temporada que se está viviendo.



"Queremos darles resultados, pero esta es la realidad. Estamos viendo un ciclismo evolucionado. Estamos muy lejos. Es una generación muy fuerte la que hay", declaró 'Rigo'.



Luego, tras decir con ironía que lo que queda por hacer "es rezar", Urán pidió que se tomaran acciones inmediatas en varios frentes.



"Una de las cosas es la inversión del Gobierno. Cuando uno está en Europa, se da de cuenta del nivel en el que está, así que hay que invertir", dijo 'Rigo'.



"Hay material, pero el material está en los regiones, se requiere mucha inversión social. El país tiene muchos problemas y a veces los recursos no llegan adonde deberían llegar. Hay que apoyar a los jóvenes, pero tampoco estresarlos", añadió.



"Los jóvenes deben trabajar desde muy pequeños, hay que iniciar desde muy niños, un proceso de educación integral. Hay que mostrarles a los niños que el deporte es una cultura de vida. A mí el deporte me dio tres vueltas y me dio todo lo que tengo", prosiguió.



Urán también pidió que se hicieran más carreras técnicas en Colombia y apuntó: "Es un proceso largo. Hay muchos ciclistas en Colombia, pero para que lleguen a Europa no".



Al final de su charla, consultado sobre el favorito a quedarse con el título entre Vingegaard y Pogacar, Urán se la jugó.



"Yo apuesto por Pogacar", concluyó.

