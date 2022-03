Terminó una edición más de la Tirreno-Adriático, cuya última etapa se disputó este domingo con salida y llegada en San Benedetto del Tronto, de luego de 159kilómetros, ganada por Phil Bauhaus prueba en la que el esloveno, Tadej Pogacar, fue el campeón y el mejor colombiano resultó ser, Rigoberto Urán.

La verdad es que Urán no tenía en los planes figurar y no lo hizo, pues la competencia italiana era la apertura de su temporada, en la que tiene como máximo objetivo el Tour de Francia.



Urán tomó la carrera con calma y finalizó en la casilla 14, a 6 min 33 s, mientras que Miguel Ángel López, la esperanza, quien llegó a estar a un minuto de Pogacar, sucumbió en la alta montaña y terminó de 21 a 8 min 34 s.

Sin rival



El ciclista esloveno no tuvo rival en la prueba. Les ganó a todos y en cada kilómetro demostró que no tiene rival. Le fue bien en la crono y remató su actuación en la montaña.



Pogacar fue acompañado en el podio por Jonas Vingegaard y Mikel Landa, segundo y tercero, respectivamente, quienes, sin duda, fueron los mejores corredores del lote.

Clasificaciones



Etapa

1. Hil Bauhaus 3 h 39 min 58 s

2. Giacomo Nizzolo m.t.

3. Kaden Groves m.t.

4. Davide Simolai m.t.

33. Tadej Pogacar

40. Mikel Landa m.t.

43. Jonas Vingegaard m.t.

49. Jhonatan Cañaveral m.t.

54. Einer Rubio m.t.

78. Rigoberto Urán m.t.

83. Miguel López m.t.





General

1. Tadej Pogacar 27 h 25 min 53 s

2. Jonas Vingegaard a 1 min 52 s

3. Mikel Landa a 2 min 33 s

4. Richie Porte a 2 min 44 s

5. Jai Hindley a 3 min 05 s