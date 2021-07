Urán reconoce que le faltaron piernas en la victoria de Pogacar

El colombiano Rigoberto Urán reconoció que le faltaron las fuerzas en el último puerto de la etapa de este miércoles del Tour de Francia, lo que le llevó a perder dos posiciones y caerse del podio, aunque señaló que trabajará para recuperarlo.



"Me faltaron las fuerzas un poco y he perdido dos posiciones muy importantes, pero vamos a seguir luchando. Mañana es otra vez un día clave", dijo el ciclista del EF, que pasó de la segunda posición a la cuarta de la general, tras perder 1.49 en meta.



El segundo de la edición de 2017 agradeció el trabajo de su compañero y compatriota Sergio Higuita, que le subió buena parte del puerto: "Me ayudó mucho, sin él habría perdido el doble".



"He tratado de darle apoyo psicológico, dándole ritmo. La carrera sigue abierta, mañana será otro día importante, vamos a seguir dando guerra, seguiremos apoyando al líder", dijo Higuita.



EFE