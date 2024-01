Rigoberto Urán: lo que usted no sabía, los grandes problemas que tuvo la novela

Mientras Rigoberto Urán prepara su ‘asalto’ para la última temporada como ciclista profesional, sigue el éxito de la novela sobre su vida, la que llamaron ‘Rigo’.

A pesar de que la producción paró por unos días por las festividades navideñas, la repetición de los primeros capítulos ha sido un éxito y se espera que cuando se reanude lo sea más.

(Canción dedicada a Luis Díaz se hace famosa entre los hinchas del Liverpool: video)(Video: el espectacular golazo que tiene al mundo con la boca abierta, ¡de otro planeta!)

Los secretos

Ya se han conocido varios detalles de cómo fue que idearon la manera de construir la historia, pero se han hecho más revelaciones íntimas que confirman que fue muy bien planeada.



Andrés Pérez López dio a conocer algunos detalles que, hasta el momento, eran inéditos sobre la novela como, por ejemplo, que lo más complicado fue encontrar la persona que hiciera del protagonista.

Voy colgado en Rigo y hoy terminé la clásica de Urrao 😭.



Qué personaje hermoso la periodista de la emisora: es como una mezcla justa entre Goga Ruiz y Érika Zapata 🤣. pic.twitter.com/3zJQ4Wff1A — Mateo Isaza Giraldo (@MateoIsazaG) January 2, 2024

“Juan Pablo Urrego fue el llamado, pero se mostraba indeciso. Varios fueron los actores que se presentaron, sin embargo, no montaban en bicicleta y el acento antioqueño no era tan arraigado”, contó.



Y agregó: “Luego, buscar y decidir los lugares de grabación fue complejo, pues geográficamente la historia estaba, muy establecida. Se planteó la posibilidad de hacerlo en lugares reales, pero no era lo mejor por temas logísticos”.

Facebook Twitter Linkedin

El padre del ciclista solía acompañarlos a los entrenamientos. Foto: Tomado de Instagram: Rigo

Pérez López le contó a la Nueva Crónica del Quindío que fueron seis meses de rodaje y dos de preproducción. Después nació la idea de ir a Santo Domingo, Antioquia, pero finalmente se decidieron por hacerlo en Anolaima.



“Lo último fue poder desarrollar el proyecto en 80 capítulos, que luego se convirtieron en 99 en seis meses”, contó.



(La historia real de 'Chacho', el amigo de Rigoberto Urán y personaje de la novela)



Deportes