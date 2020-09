Este es el fuerte lote colombiano para la Flecha Valona

La edición 102 de la Flecha Valona, la clásica belga que será la primera del grupo de las Ardenas, se disputará este miércoles sobre 202 kilómetros de recorrido y tendrá alta participación colombiana.

El listado lo lidera Rigoberto Urán, quien hará parte del Education First al lado de Daniel Martínez y Sergio Higuita.



En el UAE Emirates estarán Sergio Henao, Andrés Camilo Ardila y Cristian Muñoz, mientras que en el Astana lo hará Rodrigo Contreras.



Santiago Buitrago disputará la competencia con el Bahrain y Wínner Anacona lo hará con el Arkea Samsic. Iván Sosa y Sebastián Henao están inscritos en el Ineos.



Por último, en el Movistar estará Juan Diego Alba.



No estará en la prueba el actual campeón, Julian Alaphilippe, quien el domingo pasado logró el título mundial de ruta.



Colombia ha hecho dos veces podio en la carrera, fue en la edición del 2013, cuando Henao fue segundo y Carlos Betancur, tercero.



Pero el cuento no es solo con los hombres. La prueba de las damas, que se llevar+á a cabo también el miércoles y sobre 124 kilómetros, tendrá la participación de las colombianas Liliana Moreno (Astana) y Paula Patiño (Movistar), esta última terminó de octava en el Giro de Italia.



