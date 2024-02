Rigoberto Urán se retira del ciclismo: ¿cuáles serán sus últimas competencias?

Rigoberto Urán confirmó en los últimos días lo que era un secreto a voces: este 2024 será su último año en el ciclismo profesional y colgará la bicicleta después de los Juegos Olímpicos de París.



El 'Toro' de Urrao había dado algo de esperanza cuando reveló hace unas semanas que su equipo, el EF Education Easy-Post le había ofrecido una renovación de contrato, la cual no solo debía discutir con los directivos, también debía hacerlo con su esposa y su familia.

Sin embargo, tras su buena presentación en el Tour Colombia 2024, carrera en la que hizo las veces de gregario y terminó cuarto en la clasificación general, confirmó que va a bajarse de la bicicleta este año.



"Ha llegado el momento… En este momento me siento tranquilo, pero también da mucho susto. Son muchos años. El ciclismo me lo ha dado todo, tengo casi 23 años que mi objetivo era andar en bici, tener calendario de carreras... Es algo que te pone a pensar y demora mucho tiempo para tomar esa decisión por los miedos de qué vas a hacer de tu vida”, explicó en una entrevista.



Su idea es acabar en lo más alto del ciclismo internacional y no quedarse atrás del pelotón: “Hay momentos en los que hay que aprender a tomar decisiones. Es muy difícil. Estoy acá, este año me bajo de la bicicleta y cada día piensas qué hacer el día después... Uno nunca está listo para un duelo, pero es algo que hay que afrontar. No es una decisión que tomo solo”.

En repetidas entrevistas, Rigo explicó que su idea era dejar el deporte tras disputar los Juegos Olímpicos, en los que quiere igualar o superar lo conseguido en Londres 2012, cuando fue medalla de plata.



Pero todavía no está confirmada su presencia en las justas olímpicas que se realizarán en París: “Yo les dije que quiero terminar la carrera con la camiseta del equipo, no con la camiseta de Colombia. ¿Por qué?, porque para mí el equipo ha sido muy importante, obviamente la camiseta de Colombia a mí me ha dado muchas satisfacciones, pero para mí el Education First es una familia".



Y agregó: "Para este año solo tenemos dos cupos para los Juegos Olímpicos. Si estoy, no estaría en el Tour de Francia, si no estoy para eso, me gustaría que fuera en el Tour de Francia. Los Juegos Olímpicos es una carrera que se me da bien, las carreras de un día”.

Aunque no esté definido si el ciclista colombiano de 37 años de edad estará en una de las grandes del World Tour (Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España), luego de su presentación en el Tour Colombia, el pedalista habría salido del del país para preparar su última temporada con su escuadra.



Según el portal, Pro Cycling Stats, Rigo va a competir en la O Gran Camiño que se disputará en las carreteras de Galicia (España) el próximo 24 y 25 de febrero.

