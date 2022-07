El colombiano Rigoberto Urán aseguró que sintió las secuelas de la caída del sábado y por eso perdió más de 7 minutos en la meta de Châtel, pero prometió "seguir intentándolo" porque "quedan dos semanas muy duras".

"La idea era ir en la fuga, aprovechar el momento. Pensaba que me encontraría mejor de las secuelas de la caída de ayer, pero no, me costaba mucho", dijo.



(Tour de Francia 2022: lo bueno y lo malo de la primera semana, análisis)

Y agregó: "Cuando arrancó Ion (Izaguirre) no pude seguirlo y al final me molestaba el codo y la pierna".



Urán es 22 en la general a 9.41 del líder, el esloveno Tadej Pogacar. Urán restó importancia al tiempo cedido en la meta y consideró importante haberlo intentado y en un video mostró las heridas que le ha dejado esta primera parte de la competencia.



"Ni cuando vendía chance estaba así de reventado", dijo.