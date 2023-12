Rigo: ¿qué exigencias hizo el ciclista para autorizar la novela sobre su vida?

Rigo, la telenovela sobre la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, ha sido uno de los grandes éxitos del 2023. Las ocurrencias y el desparpajo del protagonista han generado muy buenas reacciones entre la audiencia.

La serie, con libretos de César Augusto Betancur ‘Pucheros’, basada en el libro del mismo nombre, escrito por Andrés López, es transmitida por el canal RCN y la plataforma Prime Video.

Aunque muchas de las historias de la novela son hechos reales, otras hacen parte de la ficción, entre ellas, varios de los personajes no existen en la vida del pedalista nacido en Urrao.

¿Qué exigencias hizo Rigo para los libretos de la novela?



¿Qué tanto permitió Urán que se contara de su vida en la novela? En entrevista con la revista Vea, a ‘Pucheros’ le preguntaron si el ciclista había hecho alguna exigencia sobre qué cosas se podían incluir en los libretos y cuáles no.



Ya Betancur había escrito otra novela de este tipo, La Selección, en la que se contó la historia de los jugadores del equipo que dirigió Francisco Maturana y que generó una revolución en el fútbol colombiano a finales de los 80 y comienzos de los 90.



“(La Selección) contaba la vida de cinco futbolistas, con ellos tenía que hacer el ejercicio de sentarme y explorar su vida personal, amorosa, familiar y con varios me encontré con eso. (me decían) esto que pasó en tal época (no lo cuente) y uno lo acepta y uno lo acepta y les da gusto…”, dijo ‘Pucheros’.



En cambio, en el caso de Urán, el libretista aseguró que no hubo ninguna exigencia. “Rigo no señaló nada, no enfatizó nada y todo lo que le pregunté me respondió, igual la esposa. Todo lo que les propuse que iba a hacer (en los guiones) lo aceptó… sin ningún problema…”, reveló.



Betancur cree que Urán no leyó los libretos de la novela cuando estuvieron listos.



“Cuando hay un libro, se basa en el libro, se hace el trabajo de hablar con el protagonista, con la esposa, con las personas allegadas y en este proyecto no fue la excepción… El libretista a cargo tiene la potestad de inventar lo que quiere y necesite en aras de hacer un producto más completo… los libretos los leyó Andrés López y acompañó el proceso… Rigo me imagino que leería el primer capítulo… no me imagino a Rigo leyendo libretos…”, insistió.



DEPORTES

Más noticias de Deportes