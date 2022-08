Rigoberto Urán no tuvo un buen Tour de Francia y fue el primero en reconocerlo. Por eso, ahora enfoca sus baterías hacia la última grande del año, la Vuelta a España, que comenzará este 19 de agosto.

"La valoración de este Tour de Francia fue un cero. Mala. No se lograron los objetivos; no se ganó una etapa, no se terminó en el Top-10. Soy el jefe de mí mismo, entonces puedo decir que no hice nada, aunque entregué todo", dijo Rigo al terminar el Tour de Francia, en el que quedó en la casilla 26, a una hora y 47 minutos del campeón, Jonas Vingegaard.

Urán: tiempo de descanso con su familia en Mónaco



Mientras se alista para volver a la competencia, Urán se ha dedicado a pasar tiempo con su familia en Mónaco, algo que él mismo se ha encargado de documentar en sus redes sociales.

Si por algo se ha caracterizado Rigo es por su buen humor, y de eso no se salva nadie. Ni siquiera su hija, Carlota, que tiene un año y cinco meses.



Urán publicó varias historias en su cuenta de Instagram en la que se le ve paseando por las calles de Mónaco con Carlota y con su esposa, Michelle Durango.



Al comienzo, se ve al ciclista cargando a Carlota y llevando a sus dos perros a pasear. Detrás va Michelle grabándolo: "Qué berrionda. Es que le encanta la calle", dice.



Después, Rigo, aún con Carlota en sus brazos, revela lo duro que es ser papá. “Estos 10 kilos siempre están pesando cada día más, le cuento pues que ya llevo la mano encalambrada", dijo. "Ella con tal de dar lora por acá...”, aseguró.

@UranRigoberto 🇨🇴 disfruta de su faceta como padre en Mónaco, antes de la @lavuelta a España 🇪🇦🚵‍♂️. pic.twitter.com/MsMpVx0qV3 — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) August 10, 2022

Luego, la niña quiso bajarse y caminar, pero ni Michelle ni Rigo la dejaron: "No tiene zapatos, mi amor", le dijeron. Finalmente, el ciclista se cansó y fue su esposa la que terminó cargando a Carlota.



“Ahí me entregó la niña, ahí voy con la niña. Las mujeres sacan el perro, llevan la niña, llevan las bolsas... todo”, dijo Michelle en otra historia. Y Rigo le respondió: "Yo siempre he dicho que las mujeres son unas berracas. Los hombres somos unos m...".



"Siempre lo he dicho. El hombre es débil. Bueno, yo", agregó el pedalista, ante lo cual Carlota se rió. Y Rigo le respondió: "Póngase a chim... al papá y verá"...



El EF aún no ha anunciado oficialmente la nómina para la última de las tres grandes de la temporada.



