La historia real de 'Chacho', el amigo de Rigoberto Urán y personaje de la novela

La novela que narra la vida y la carrera deportiva de Rigoberto Urán se ha ganado el cariño de los colombianos, que siguen capítulo a capítulo las incidencias y los detalles de la trayectoria del deportista.

No solo Urán es un personaje ya entrañable para los espectadores, también sus mejores amigos, que tienen un papel determinante en el desarrollo de la trama.



Uno de ellos es el personaje conocido como 'Chacho', que es uno de los mejores amigos de Rigo en la serie. Pero ¿existe realmente?



Sebastián Gutiérrez es el actor encargado de personificar al famoso 'Chacho' en la novela ‘Rigo’, un personaje particular por su forma de ser.



En una reciente entrevista, Sebastián contó detalles del personaje, aclarando que es real, aunque se le cambió el apodo.



"Ellos eran una gavilla de ocho (los amigos de Rigo). Se redujeron a los más cercanos que eran su primo y ‘Chacho’, que en la vida real es ‘Guacho’. Él sí existe, pero no lo basamos en el personaje como tal, sino que ‘Chacho’ adquiere la personalidad de esas ocho personas, de esos ocho amigos”, reveló el actor.

El famoso 'Guacho, amigo real de Rigo, es uno de sus más cercanos y le ha ayudado en muchas facetas de su vida.



En la novela ha adquirido un rol muy importante al ser un fiel amigo de Urán y participar en muchas de sus aventuras.



“Sé que se dedicó al tema de los deportes, tengo entendido que tiene sus propias cositas y ejerció; sé que le ayudó a ‘Rigo’, recién empezó con el ‘Café de Rigo’, la ‘Finca de Rigo’ a gerenciar y ayudar un poco con eso y ahí él fue creciendo”, declaró el actor.



Sebastián Gutiérrez es un actor bogotano de 25 años que hizo sus inicio en series como ‘Tu voz estéreo’ y ‘Mujeres al límite’. Es cuñado de Marcelo Cezán.



