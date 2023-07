Rigoberto Urán Urán no se cansa de darle pedal a la bicicleta. Ya tiene 17 temporadas en Europa, a la que llegó calladito, sin nombre, en busca de un mejor futuro y después de todo este tiempo se puede dar el lujo de decir que cumplió más allá de lo que se pensaba.

En el 2006 se montó a un avión y aterrizó en el seno del equipo Tenax-Salmilano (Italia), al lado de su compatriota Marlon Pérez. Urán tiene hoy 36 años y sigue encima de su bicicleta, “disfrutando”, como dice él, del ciclismo. No hace un buen Tour, como raro en él, pero esas fueron las órdenes, las que, tal vez, no compartió, pero respetó, de ser un gregario del ecuatoriano Richard Carapaz, líder del equipo, quien se retiró por una caída.



“Soy un empleado y debo respetar las órdenes. Me dijeron que íbamos a buscar etapas. Veremos cómo me acomodo a ser un caza etapas y olvidarme de la general. A los 36 años las cosas cambiaron para mí”, contó en las primeras etapas del Tour, en el que ocupa la casilla 85 a 1 h 42 min 19 s del líder, Jonas Vingegaard.



Claro, eso no lo tiene contento. No es feliz estando atrás, con el rayo de sol que le quema la espalda, sufriendo, pedaleando en busca de una fuga o una victoria de etapa, pero lo hace.



“Es el peor balance de la historia. Si estamos hablando de eso, es muy malo”, contó pero la realidad es que no fue como líder y eso, a él, no le cuadra.



Sus marcas son envidiables. No es un corredor que gane mucho. En su hoja de vida se registran solo 15 victorias, pero se ha dado el lujo de ser uno de los colombianos que ha ganado etapas en las tres grandes. Bueno, y fue plata en la ruta de los Olímpicos del 2012.



Marca registrada

Rigoberto Urán, en su presentación. Foto: AFP

Urán es el pedalista del país que más pruebas de tres semanas ha corrido: 24. Disputa su décimo Tour, ha estado siete veces en el Giro y otro tanto en la Vuelta. Supera a Hernán Buenahora (20) y a Nairo Quintana (17).



En el 2023 escoltó en la general final del Giro a Vincenzo Nibali, un año después hizo lo propio, pero con Quintana como campeón, en una carrera discutida, pues el boyacense lo atacó bajando el Stelvio, cuando la bandera roja ordenaba no hacerlo. Y en el 2017 fue segundo del Tour, detrás de Chris Froome, podios en las grandes.



No solo es exitoso en el ciclismo, también en los negocios. Con su marca, gorigogo, se ha consolidado en el mercado de prendas para ciclismo, tiene restaurantes, una marca de café, algo muy parecido a lo que hacían sus padres, emprendedores antioqueños. Además, todos los años hace el Giro de Rigo.



Es un corredor hecho a pulso, salido de muy abajo, que ha superado momentos bien complicados, que ama a Aracelly, su mamá, y a Martha, su hermana.



Michelle, su esposa, fue la que lo empujó el mundo de los negocios y con ella tiene una hija, Carlota, sin dejar atrás a Matías, su primer hijo. Aracely y Rigoberto de Jesús (q. e. p. d.), los padres del ciclista nacional eran primos.



Ella vivía en la vereda Pabón y bajaba al pueblo a comprar jabón de tierra y bocadillos para surtir su negocio que tenía y los adquiría en el almacén de Rigoberto que, además tuvo cantinas y hacía rifas. Al tiempo se casaron. Aracely era el ama de casa y le ayudaba a su marido. Tuvieron un restaurante, ella era la que cocinaba, y después un almacén de abarrotes. Luego, llegó el primer hijo.



“Quiero que se llame como el papá”, le dijo Rigoberto a Aracely, y el 26 de enero de 1987, en Urrao, llegó a la vida Rigo.



Estudió la primaria en la escuela Helena Benítez, en el barrio Buenos Aires, pero muchas veces a Aracely le tocó ir a resolver inconvenientes disciplinarios de su hijo.

Fue buen estudiante, su problema era disciplinario. Cuando Rigoberto comenzó el bachillerato en el Liceo Simón Bolívar, algo se aplacó. Circunstancias de la vida lo maduraron. Llevaba los domicilios del restaurante y los pedidos del almacén de abarrotes.



Triste momento

Rigoberto Urán. Foto: EFE

No fue difícil que Rigoberto se aficionara al ciclismo, pues su papá salía a montar casi todos los fines de semana y él se le pegaba al lote.



Rigoberto y Aracely se separaron y el pequeño Urán tomó la decisión e irse a vivir con su papá. Su mamá lo seguía de cerca y sabía que no iba bien en el colegio, por lo que lo puso a recuperar los sábados. Ya, en esa época, Rigo era parte del club de ciclismo del pueblo y salía a entrenar casi siempre con su papá. Uno de esos sábados, le tocó ir al colegio, a clase y Rigoberto de Jesús se fue con el resto de compañeros al entrenamiento.



Cuando el grupo llegó al kilómetro 17 en la vereda El Arenal fue interceptado por los paramilitares, quienes los obligaron a entrar a una finca, pero los hombres armados tomaron la decisión de ultimar a Rigoberto.



El joven Urán supo la triste noticia porque sus compañeros del club llegaron al salón de clases y le contaron. No podía creer que la violencia que se vivía de cerca había tocado a la puerta de su casa, Rigo, muchas veces, vio gente colgada, muerta, fue testigo de los maltratos de los grupos armados que deambulaban por Urrao.



El golpe que recibieron Aracely y Martha fue duro, pero el que más lo sintió fue Rigo, que tuvo que ponerse al frente de la casa para que no faltara nada. Lo primero que hizo fue reemplazar a su padre en la venta de lotería y chance en Urrao.



“Llegamos a un acuerdo de salir adelante, sin olvidar al papá. Tenía 14 años y su vida era el papá. Casi nunca lo dejaba”, recordó Aracely.



A Urán le tocaba levantarse temprano para ir a estudiar. Llegaba hacia la una de la tarde a su casa y se iba a entrenar. Volvía hacia las cinco, se bañaba y visitaba a la clientela que le dejó su papá en la venta del chance, tarea que terminaba hacia las 9 o 10 de la noche.



Gabriel Jaime Vélez, técnico hoy del equipo Sistecrédito, vio sus condiciones y lo llevó al Centro de Desarrollo Deportivo (Cedep), con sede en Jardín (Antioquia).

“Eso fue en el 2005. Llevamos 22 muchachos, entre ellos Urán, Julián Arredondo, Jánier Acevedo, Carlos Betancur. Se les prestaba asesoría técnica, se les daba alimentación, vivienda y estudio”, precisó Vélez.



De ahí se fue a Medellín. El primer sueldo fue de $ 500.000 y casi todo lo enviaba a Urrao. Su mamá se quedó con el negocio del chance, mientras Martha estudiaba. El dinero que ganaba en ese trabajo no alcanzaba, ella se cuadraba con las propinas que le daban. Con el primer sueldo le regaló a su mamá una estufa.



El título de la Vuelta del Porvenir del 2005, de las pocas carreras que hizo en el país, le abrió las puertas al exterior. Pérez lo contactó para que se fuera al Tenax, de Italia, bajo el mando de Fabio Bordonalli.



“Tenía 18 años y me impresionó su madurez. Conocí su historia y lo entendí. Al principio estaba triste y le fue difícil adaptarse a la comida, al clima, pero tuvo buena voluntad y salió adelante”, señaló Bordonalli, quien lo ubicó en Brescia (Italia).

Urán contó con suerte, pues vivió en casa de la familia Chiodi. Giussepe y su esposa, Melania, lo ‘adoptaron’. Tanto es el agradecimiento de Rigo con ellos que los considera su segunda familia. Allí solo estuvo en el 2006. Los visita a menudo y ellos lo acompañan varias veces en las competencias.



Un año después, llegó al equipo Unibet.com, un conjunto de la categoría World Tour, en ese tiempo Pro Tour, la máxima del ciclismo. Pero vivió un momento difícil. Era agosto del 2007. La jornada montañosa de la Vuelta a Alemania estaba a 16 kilómetros del final. Urán estaba descolgado del grupo y trataba de llegar. Se aprestaba a girar a la izquierda, pero la curva le ganó y se fue contra el matorral.



No se pudo parar de inmediato y con el brazo derecho se cogió el izquierdo, pues el dolor era insoportable. Una ambulancia lo llevó al hospital. Se fracturó los dos codos, la muñeca, la clavícula izquierda y la incapacidad fue de seis meses. Salió del hospital y los Chiodi lo cuidaron, pues su mamá no tenía el visado para viajar y tampoco los recursos.



En el lote lo respetan, no solo por lo que ha hecho como ciclista, sino por su veteranía. Es un líder positivo. Es el encargado de hablar en las charlas técnicas, es el responsable de orientar a los jóvenes que llegan al grupo, gracias a la confianza que ha depositado en él Jonathan Vaugthers, el mánager del Education Easy-Post y el técnico, el español Juan Manuel Gárate, grupo con el que tiene contrato hasta el 2024.

LISANDRO ABEL RENGIFO

PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

@LisandroAbel