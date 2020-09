Urán habló de la situación que vive Nairo Quintana

El ciclista colombiano Rigoberto Urán se refirió a la situación que vive el equipo Arkea-Samsic, con el que sus compatriotas Nairo y Dáyer Quintana y Winner Anacona disputaron el Tour de Francia. Rigo terminó en el octavo lugar en la carrera por etapas más importante del mundo.

Las habitaciones de los tres ciclistas colombianos fueron allanadas el miércoles pasado, cuando la caravana del Tour hacía su tránsito por los Alpes. Al hotel Megève llegó un grupo de la Gendarmería francesa que invadió el lugar buscando sustancias prohibidas.



“Vine a saber todo ayer. En el Tour y en muchas carreras hay muchos controles, estamos muy controlados: en nuestras casas, en Colombia, tienen la autoridad de ingresar y allanar nuestras casas, no es la primera vez. Yo como amigo y como colombiano, espero que haya una respuesta y espero que no vaya a pasar nada. No creo que se vayan a poner a hacer algo a final de carrera. No creo que esto pase a mayores”, declaró Urán a Caracol Radio.



En el operativo fueron detenidos Alexánder González, médico, y Mikel Otero, fisioterapeuta, ambos de nacionalidad española y que no tienen vinculación directa con el Arkea-Samsic.



“Al masajista sí lo he visto, era el masajista de Nairo en el Movistar, uno conoce todo el entorno de los ciclistas y los que tienen buenas relaciones”, dijo Urán cuando le preguntaron si los conocía.



Urán aseguró que aunque aún no tiene contrato para el 2021, espera seguir con el Education First, que espera seguir corriendo unos dos años más y que la generación que viene es impresionante.



“Todos estos pelados jóvenes, Remco, Pogacar, llegan más fuertes que nosotros, llegan listos de las categorías inferiores. Egan (Bernal) es un fenómeno, lo admiro mucho y le tengo mucho aprecio, vienen muchas cosas para él. Fuera de eso lo que tenemos en Colombia, Daniel Martínez, Sergio Higuita, Hárold Tejadad que acaba de hacer un Tour fenomenal. Y todos los que están en Colombia, una base de 16 a 19 años muy fuerte”, aseguró.



