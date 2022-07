El belga Jasper Philipsen (Alpecin) se impuso al esprint este domingo en los Campos Elíseos de París en la 21ª y última etapa de un Tour conquistado por primera vez por el danés Jonas Vingegaard (Jumbo).



A sus 25 años, Vingegaard anotó por primera vez su nombre en el palmarés de la mítica carrera, un año después de su segundo puesto detrás de Tadej Pogacar. En esta ocasión el danés derrotó al esloveno, que había ganado las dos últimas ediciones, y que se quedó a cerca de 2 minutos y 43 segundos al término de los 3.350 kilómetros de recorrido.

El boyacense Nairo Quintana (Arkea) fue el mejor de los colombianos, al quedar en el sexto lugar de la general. El antioqueño Rigoberto Urán (EF) quedó en el puesto 26. El soachuno Daniel Felipe Martínez (Ineos) cerró en el puesto 30.



Al final de la etapa de este domingo, Urán, acostumbrado a hablar entre risas, se mostró más reflexivo que nunca. Y en esa tónica, habló de su retiro deportivo.



'Si me siguieran como ciclista estarían más aburridos que un...'

El pedalista del EF siendo atendido. Foto: EFE

"Yo como colombiano quisiera que fueran más los colombianos en el Tour de Francia. Obviamente uno es realista. Cuando no se logran los objetivos, no se logran y ya.

Buscábamos ganar una etapa, estar entre los 10... y no se pudo. Espero volver a intentarlo", comentó Urán al terminar la reciente edición del Tour de Francia.



"No fue una carrera fácil. Sufrí por las caídas de las primeras etapas, tuve problemas en el codo, en la rodilla....", añadió.



Luego, interrogado por los periodistas que estaban en la meta, ante un "¿Queda 'Rigo' pa largo'"?, Urán expresó:



"Tengo mucho trabajo. El negocio hay que seguirlo llevando. Estamos creciendo en Costa Rica, Estados Unidos. Mucho 'Rigo' no queda..., serán uno o dos años como máximo. 'Rigo' no es solamente el ciclista. Ustedes me siguen como persona, porque si me siguieran como ciclista estarían más aburrido que un ...".



Rigoberto Urán estará este fin de semana con el equipo EF en la clásica de San Sebastián.

