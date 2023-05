El ciclista antioqueño Rigoberto Urán dio positivo para covid-19 y abandonó el Giro de Italia, al igual que ha ocurrido con el belga Remco Evenepoel, que también anunció este domingo su retirada horas después de recuperar el liderato de la carrera por el mismo motivo.



El EF, equipo de Urán, anunció en sus redes sociales que, tras presentar síntomas, después de la contrarreloj individual, el corredor fue sometido a unos test que dieron resultado positivo, lo que supone el final de su aventura en la prueba italiana y a partir de ahora "se tomará este tiempo para descansar antes de reanudar su carrera".Un día después, Urán se sinceró. Y lo hizo como nunca antes.

Rigoberto Urán: el dolor en el humor

“Aquí voy de camino a casa.... Muy contento, no..., muy aburrido, tampoco, pero sí es muy extraño. Cuando mañana empiece otra vez el Giro y todos mis compañeros estén ahí camellando… eso siempre da como un vacío en el corazón”, dijo Urán de entrada, en un video publicado en sus redes sociales.



Luego, como remarcó en la descripción que acompaña el clip en la cuenta de 'Go Rigo Go', apuntó: “No sé si volveré al Giro porque estoy en mis últimos años de carrera. Da mucha tristeza abandonar una carrera cuando no te has caído, no estás roto ni nada. Pa' la casa".



Rigoberto Urán había sido el mejor colombiano en la contrarreloj individual del domingo. Hasta su retiro, era el segundo mejor de los 'escarabajos' en la general.



Tras su abandono, el EF dijo que Urán descansará unos días. No se conoce en qué competencia regresará.

*Con EFE