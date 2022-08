Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más queridos por los aficionados de Colombia, pasa los días recientes al lado de su familia mientras ultima detalles para la Vuelta a España.

Urán, reconocido por su singular personalidad, ha aprovechado para protagonizar llamativas anécdotas en las que su buen humor destaca de lejos.



Sin embargo, en las últimas horas, optó por abrir una puerta con temas que hasta entonces no había tratado en detalle: política, sexo y drogas.



Sus opiniones, bastante llamativas para los internautas.



Este trabajo lo deberíamos pagar mejor nosotros los hijos. pic.twitter.com/iflcL887Eg — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) August 3, 2022

¿Rigo ha probado la marihuana?

El pedalista del EF siendo atendido. Foto: EFE

“Cuando uno le dice al Gobierno que le meta billete, no porque queremos tener a 20.000 niños haciendo deporte y no 'mariquean...' y fumando marihuana, bueno... si fuma marihuana no pasa nada, pues, pero no deberían, deberían estar estudiando”, dijo Urán durante el Tour de Francia 2022 y causó sensación.



Ahora, ya en frío, enfatizó en sus mensajes:



​"Yo hablo demasiada m... y después de una etapa llego como borracho. Me cogen y me empiezan a preguntar m...”, le dijo a 'Semana'.



“La marihuana... la marihuana no tiene nada... ¿Hay mucha marihuana?”, añadió.



Luego, interrogado por el medio en cuestión, declaró: “Como deportista no puede fumar marihuana, no puede hacer esas cosas”.



“Realmente, nunca he fumado marihuana, no la he probado todavía”, comentó.



En el mismo diálogo, Urán dejó una 'puntilla' sobre sexo: “Mejor dicho... uno no puede trasnochar, solo puede hacer el amor con la señora antes de las 12 de la noche. Entonces, nosotros realmente crecemos en un mundo cerrado”.

¿Urán, a la política?

Rigoberto Urán. Foto: EFE

En diálogo con el portal referenciado, interrogado por el tema político, Urán aseguró: “Sé montar en bicicleta y soy demasiado buena gente, y uno tan buena gente, no sirve pa’ eso”.



“Tiene uno que tener más hue... pa’ ser político y yo no las tengo”, aseveró.



“Uno tan bacano, buena gente o de chiste no puede gobernar nada”, concluyó.

El futuro de Rigoberto

Rigoberto Urán, durante la crono en Tokio. Foto: EFE

Sobre su futuro, Urán comentó: ”El EF (su equipo) se está reforzando, en este momento estoy sin contrato, muchachos. Quiero seguir corriendo, disfruto de lo que hago, pero soy consciente de que hay mejores”.

DEPORTES