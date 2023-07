El colombiano Rigoberto Urán, del equipo EF Education, aseguró que seguirá en busca de una victoria de etapa en el Tour d Francia, luego del intento de este domingo en la jornada 15 de la competencia, que ganó Wout Poels.

"Este Tour está siendo muy desgastante y complicado. A ver cómo estamos para intentarlo. La responsabilidad la tenemos varios y lo haré, la asumo", contó Urán. (Sale a la luz video de Colombia vs. Irlanda: esta fue la falta que desató la polémica)

La caída

Rigoberto Urán, que no ha hecho un buen Tour, se metió en una larga y grande fuga, al lado de Giulio Ciccone, Marc Soler, Wout van Aert, Mikel Landa, Wout Poels, Warren Barguil, entre otros.



Este lote de escapados llegó a tener una diferencia de más de siete minutos al grupo principal, en el que el paso fue fuerte.



Urán, a 42 km de la llegada, se salió de la carretera, perdió el ritmo, pero siguió en competencia sin lesiones delicadas.



"Una lástima la caída que me privó de seguir en fuga. Pero alcance a llegar entre ellos y ocupe una posición 15", dijo el corredor de 36 años.



Y agregó: "Me voy mejorando,pasó la fiebre y ahora después de crono espero algo mejor para el equipo que es el gran objetivo.El 1-2 parecieran que fueran en moto".

