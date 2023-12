¿Todo es real en la novela de 'Rigo'? Revelan cuánta ficción hay en libreto de la serie

La novela 'Rigo' ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, debido al gran éxito que está teniendo en las noches colombianos. Millones de espectadores sintonizan la serie todos los días para conocer detalles inéditos de la vida de Rigoberto Urán.



Puede ser de su interés: Egan Bernal es protagonista de llamativo 'blooper': revela inédito detalle de su equipo

'Rigo' ha tenido varias similitudes de la vida del pedalista colombiano. Sin embargo, hay varias escenas que están llenas de ficción y solo hacen parte de la trama de la novela que se trasmite por RCN y Amazon Prime.

Facebook Twitter Linkedin

La novela de Rigo es una de las más vistas en las noches de Colombia. Foto: Imagen tomada de redes sociales y captura de pantalla video en YouTube Canal Uno

No todo es real en la novela de 'Rigo'

El encargado de escribir los libretos de la novela, César Augusto Betancur, reveló en los últimos días cuáles partes de la serie son reales y aclaró las que no lo son.



Le contamos: Egan Bernal: su hermano empieza a seguirle los pasos, se va a correr a Europa



“La cuota inicial de esta historia es un libro que se llama 'Rigo', que lo escribió Andrés López, que es muy amigo, muy allegado a 'Rigo'. Plasma muy bien un universo que a mí me importa mucho dentro de la historia que es Urrao, me seduce mucho la vida de pueblo. Las vivencias de 'Rigo' allá le dan un color, un tono especial a la serie, eso en el libro está bien contado, expuesto y me sirvió mucho para construir”, explicó en una entrevista a Vea.

Facebook Twitter Linkedin

El padre del ciclista solía acompañarlos a los entrenamientos. Foto: Tomado de Instagram: Rigo

Y agregó: "No te podría dar un porcentaje al respecto porque lo que se ficcionó es mucho, porque el interés de uno como libretista es fidelizar a la gente, pegarla a la historia, entonces por decírtelo de alguna manera, toca envenenar muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, para hacerlas atractivas porque necesitamos que el televidente nos voltee a ver".



César destacó que hay varias escenas y personajes que no son reales: "Si hay muchos personajes inventados. Pensaría que de la vida real hay 6 o 7 personajes, los otros son inventados para darle color, ritmo y dinámica. Y toca inventar por una razón sencilla y es que la serie se le pagan a 'Rigo'”.



Además: De patrocinador a suegro: revelan al hombre que confío en Rigo antes del estrellato



Por último, habló de las diferentes ‘personalidades’ que puede llegar a tener ‘Rigo’: “En la vida real es así, son muchos 'Rigo' en uno…hay un 'Rigo' que enamora a Michelle, que lo hace desde la picardía y es montañero. Hay otro 'Rigo' que es de la relación con sus amigos, que es un 'Rigo' callejero … Recicla papeles, botellas, frascos, cartones, vende minutos a celular, es el 'Rigo' compinche… Está el 'Rigo' que se aficiona al deporte, madruga, se sacrifica y ese es un 'Rigo' distinto al de la relación con el papá… Está el 'Rigo' que se vuelve no rebuscador sino empresario, porque detrás de él hay un tipo visionario para los negocios... Todos esos 'Rigos' los saqué del libro”, sentenció.

Facebook Twitter Linkedin

Accidente de Rigo en la Vuelta a España, foto real Foto: Redes sociales

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO