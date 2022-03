El ciclista colombiano Rigoberto Urán confirmó que el llamado ‘Giro de Rigo’ de 2022 se realizará en el departamento del Meta.



(Le puede interesar: Egan Bernal aumenta el ritmo: nuevo video en carretera)



Desde la cuenta oficial del evento en redes sociales, el ciclista del EF Educatios EasyPost entregó detalles de cómo será la competencia.



(Le puede interesar: Brayan Malaver, listo para pedalear en Europa)

Mijitos nos vamos con #elgiroderigo para el Departamento del Meta, este 6 de noviembre pendientes de las inscripciones! pic.twitter.com/zcswC0Z9Ug — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) March 30, 2022

Con su particular forma de ser, Rigo contó que llegó al Meta, un departamento que no ‘pisaba’ hace 20 años cuando corrió la ‘Vuelta al Futuro’ en el 2002.



“Estamos en el Meta y hay subida, no vayan a creer que todo plano muchachos”, dijo Urán quien explicó que el evento se realizará el 6 de noviembre.



(Le puede interesar: ‘Supermán’ López, en la picota, en el documental de Movistar 2021)



“Una belleza, van a conocer una hermosura de departamento, así que a entrenar bastante”, dijo Urán quien agregó que “tenemos que conocer nuestro país porque tenemos zonas espectaculares como Los Llanos”.



“Vamos a tener unas vías espectaculares muchachos”, dijo en una historia de Instagram mientras entrenaba.



(Le puede interesar: Sergio Higuita revela su objetivo y el del equipo en la Vuelta a España)

Más noticias

Estrellas del fútbol por fuera del mundial y que serían un once titular



Selección Colombia: estos futbolistas ya no volverían a jugar un Mundial



Lionel Messi: un hincha se metió a la cancha para pedirle una foto



EL TIEMPO