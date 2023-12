¿Rigo está al borde del retiro? Equipo da luces y se prepara para el fin de su carrera

Rigoberto Urán es uno de los personajes del año en Colombia. No solo temporada en el World Tour le ha traído alegrías a sus fanáticos, su novela 'Rigo' es una de las más seguidas y queridas en el país porque cuenta la historia de superación del ciclista de Urrao.



Puede ser de su interés: Rigo Urán: entrevista a los 18 años, en la que da números del chance, se hace viral

Sin embargo, hay algo de preocupación por el futuro del pedalista antioqueño que lleva más de una década representando al país en las mejores carreras de ciclismo en el mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán Foto: Archivo EL TIEMPO

En las últimas horas, salió a la luz una entrevista de Jonathan Vaughters, uno de los jefes del equipo EF Education Easy-Post en el medio Global Cycling Network y reveló que ya se están preparando para el adiós de 'Rigo'.



Además: Nairo Quintana no pierde el tiempo: video de su primer día de pretemporada en España



“Rigoberto va a dejar un hueco grande. Es insustituible en lo que respecta a personalidad y liderazgo, pero ya hemos comenzado a dar pasos hacia eso”, explicó el directivo.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán Foto: Efe

Vaughters fue tajante y habló de que el ciclista de 36 años de edad ya no le es esquivo el tema de retiro y puede que esté dando vueltas por su pensamiento. “No sé dónde, cómo ni en qué carrera, pero llegará un día en el que querrá hacer algo y despedirse adecuadamente de sus aficionados con una gran actuación”.



Además, dejó claro que el objetivo de Rigo, que finaliza contrato con el EF en diciembre de 2024, es alcanzar una última hazaña para dejar su nombre en las páginas doradas del ciclismo colombiano e internacional.



“Es difícil decir cómo es su estado físico, pero querrá dejar un sello final en el ciclismo profesional antes de retirarse. Es una persona muy orgullosa, por lo que no querrá que su carrera termine con un gemido”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán Foto: Javier Lizón. Efe

Por otro lado, fue consultado de por qué el pedalista colombiano no se encuentra junto con sus compañeros de escuadra preparando la temporada 2024, en Europa, y enfatizó que es por un tema personal.



“Él no está aquí en el campamento, por ejemplo. Estuvo tan ocupado en Colombia durante el invierno que decidimos que sería mejor dejar que él se ocupara de eso. No siento ninguna diferencia palpable dentro del equipo”, declaró el director de equipo.



Lea aquí: Rigoberto Urán desempolva foto: así se ve en la vida real su entrenador José Laverde



Por último, elogió a Rigo con unas palabras que podrían estar dando luces de que el fin de su carrera está cerca: “La cultura en este equipo es muy fuerte, y Rigoberto es una gran parte de eso y le aportó mucho, pero hay muchos otros componentes”.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán Foto: AFP

En entrevistas para medios internacionales, Rigoberto Urán ha dejado claro que su último objetivo es participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y hacer una presentación destacada en el ciclismo.

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO