Rigoberto Urán es uno de los ciclistas colombianos con más carisma y este año termina su contrato con el equipo EF, luego de una temporada que salvó en la pasada edición de la Vuelta a España.

A sus 35 años, el pedalista nacido en Urrao, Antioquia, tiene casi que definido su futuro, al menos eso se desprende de las publicaciones internacionales.



Todo indica que el subcampeón del Tour de Francia del 2017 tiene todo arreglado para continuar dos años más con el EF, estructura a la que llegó en el 2016.

Marca registrada



Según la página especializada www.velonews.com las partes han llegado a un acuerdo y solo falta estampar la firma del corredor.



Lo anterior indica que Rigoberto Urán pedaleará con la escuadra hasta el 2024, dejando atrás los rumores de su posible retirada del ciclismo activo.



Este año, Urán no había tenido una buena temporada, pues se cayó en las primeras etapas del Tour de Francia y terminó en la casilla 25.



“Creo que ustedes perdieron la venida porque no hicimos nada, no respondimos a la expectativa y el resultado no es bueno”, dijo el subcampeón del Giro de Italia 2013 y 2014 a los medios de comunicación en el Tour.



Urán llegó a la Vuelta a España con grandes objetivos y los cumplió. Ganó la etapa con final en el Monasterio de Tentudía y terminó en la novena casilla de la clasificación general.



La victoria de la fracción le dio la posibilidad de ser el cuarto ciclista colombiano en ganar etapas en las tres grandes: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.



