A Rigoberto Urán le gusta volar: esta es la compra que quiere hacer

Tras participar en la prueba contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo en Flandes (Bélgica), el ciclista colombiano Rigoberto Urán se alista para el cierre de la temporada con su equipo, el EF Education-Nippo.

El antioqueño, que tiene acostumbrados a sus seguidores a subir videos cargados de humor en sus redes sociales, esta vez sorprendió con otra de sus ideas curiosas: quiere comprarse un avión.



Urán se grabó en la zona de traslado de un aeropuerto e hizo una reflexión al respecto.



"He estado lo más de pensativo estos días,con ganas como de comprarme mi avioncito, para estar más tranquilo",dijo.

Mijitos, con esta viajadera tan brava estoy pensando en comprarme un avión. ¿Ustedes que dicen será que me gasto la platica? ✈️ pic.twitter.com/32b9MkM1vm — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) September 24, 2021

"Yo sé que no cantamos reguetón, ni estamos en política, montamos en cicla. Ustedes que saben, acepto recomendaciones, díganme que me pueden recomendar", agregó.



Uno de los primeros en responderle a Urán fue el campeón del Giro de Italia 2021 y del Tour de Francia 2019, Egan Bernal, quien, a propósito, seguirá en el Ineos Grenadiers.



"Hágale ps, igual acá somos vecinos y al lado del enfermo come el alentado... yo le sirvo el whiskey si quiere y me lleva a Zipa", escribió Egan en Instagram.



