¿Hora del retiro? Rigoberto Urán anuncia cuál sería su última carrera

A los 36 años, Rigoberto Urán sigue dando la pelea en el World Tour, aunque el 2023 ha sido uno de los años más difíciles de su carrera en cuanto a resultados.

El antioqueño, que llegó a Europa en 2007, tiene un año más de contrato con el EF Education-Easypost y espera tener una buena temporada en 2024. Cabe recordar que Rigo tiene, entre otros logros, dos subcampeonatos del Giro de Italia (2013 y 2014) y uno del Tour de Francia (2017).

Ganó etapas en las tres grandes y en Londres 2012 terminó de segundo en la prueba de ruta olímpica, detrás de Alexandr Vinokourov.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán ya fue podio en el Tour del 2017. Foto: EFE

Ahora, Urán reconoció, en entrevista con RCN, que el final de su carrera está cada vez más cerca, a propósito del estreno de una telenovela sobre su vida.



“Este año ha sido un año muy regular, no se ha cumplido ningún objetivo, pero siempre está la ilusión. Sabemos que hay una edad, que ya estoy llegando a un ciclo que ya está por finalizar", dijo el antioqueño.

Así planea Rigoberto Urán la temporada 2024

Urán comienza a preparar la temporada 2024 y dejó entrever que podría ser la última de su carrera en el World Tour. Y reveló cuál podría ser su última competencia.



“La idea es volver. No sabemos cuál va a ser la temporada, si estar en el Tour, eso lo decide el equipo, y ojalá en la olimpiada, que es la última carrera", expresó.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán (izq.), en el podio en Londres 2012. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



Urán también comienza a pensar cómo será su vida después del retiro, aunque ya ha demostrado que sus actividades por fuera del ciclismo también han sido muy exitosas.



"A mí me preocupaba qué hacer cuando uno se retira. Lo que pasa es que la fama es jodida y muchas personas se creen ese tema. Te acostumbras a un estilo de vida. Entonces buscamos la manera. Nació Go Rigo Go. Nació como un hobbie, pero Michelle (la esposa del pedalista) siempre ha tenido una visión muy grande", concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes