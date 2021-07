Urán defiende el podio en difícil etapa de montaña del Tour

Bauke Mollema ganó la etapa 14 del Tour de Francia, que se disputó este sábado entre Carcassonne y Quillan, de 183 kilómetros, con cinco premios de montaña, en la que Tadej Pogacar defendió el liderato y Rigoberto Urán el podio.

El día contó con dos ascensos de tercera categoría, en el km 50 y en el 126, y tres de segunda, en el km 89, 110 y en el 166, a 17 kilómetros de la llegada, ideal para inventar algún ataque de lejos.



La primera hora de carrera fue dura. Muchos movimientos se presentaron en busca de la fuga. Los primeros que lo intentaron fueron Asgreen, De Gendt, Turgis, luego fue Oliver Naesen, pero no fructificaron.



Mohoric, Alaphilippe y Pacher se fueron en busca de su aventura, pero los intereses fueron demasiados atrás y fracasaron.



Anthony Turgis, Maxime Chevalier, Toms Skujins, Kristian Sbaragli y Jonas Rickaert apuraron el paso, pero el ritmo del grupo fue endemoniado.



Los que se escaparon y lograron sacar diferencia fueron Michael Woods, Mattia Cattaneo y Wout Poels, quienes son los punteros. Los dos primeros son rivales de Nairo Quintana, líder de la montaña, pero quien no se ha movido.



Atrás, en un lote que persiguió venían Bauke Mollema, Patrick Konrad, Guillaume Martin, Esteban Chaves, Esteban Chaves, Omar Fraile y Louis Meintjes. El lote del líder, Tadej Pogacar, impone un ritmo de control.



Los punteros mantuvieron una diferencia sobre el grupo de Chaves e Higuita es de 32 s, Pogacar, Urán, Carapaz y el resto de líderes, a 2 min 37 s.



Nairo ya no es líder de la montaña, Woods ya lo pasó en esa clasificación. 51 km a la meta, renta de 3 min 45 s sobre el grupo principal.



Woods tuvo una caída en el grupo de adelante. Llega al grupo puntero y los favoritos mantenían una diferencia de cuatro minutos.



Mollema se lanzó en la bajada y se fue en la punta. A 31 km de la meta ya les llevaba a los que lo perseguían 1 min 08 s, mientras que el lote principal rodaba a 5 min 12 s.



Chaves e Higuita intentaron salir del grupo para ir por Mollema a falta de 20 km a la meta, el corredor del Trek llevaba 1 min 11 s de diferencia.



Mollema se metió en los últimos 5 km y con buena diferencia para ganar la etapa. Muy buena jornada para Higuita y Chaves, que lo intentaron de lejos, en una fuga.



El ciclista del Trek se impuso en la jornada, Higuita fue tercero en la jornada.



Este domingo hay una etapa clave entre Ceret y Andorre-la-Vieille, de 191 kilómetros, tendrá altos muy fuerte, ideales para hacer daño.



Se cuentan en la ruta cuatro pasos, uno de segunda, en el km 144, y tres de primera, en el km 86, 146 y en el 176, a 15 de la meta y con promedio de rampas del 8,5 por ciento y 6,4 kilómetros de trazado.