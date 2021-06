'Pogacar y Roglic son humanos y se les puede ganar': Urán

El colombiano Rigoberto Urán (Education First Nippo), manifestó sus objetivos de luchar por el podio a 24 horas del comienzo en Brest de la 108 edición del

Tour de Francia.

El ciclista de Urrao, Antioquia, de 34 años, admite la superioridad sobre el papel de los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, aunque precisó que "también son humanos y se les puede ganar".



"Mi objetivo es subir al podio y buscar una victoria de etapa. Es mi octava participación y sé que puede pasar de todo, hay que estar concentrados todos los días y en cada momento. El Tour es muy duro, pero hay que generar oportunidades", señaló el segundo clasificado en 2017.



Para el líder del EF, quien comparte filas con su compatriota Sergio Higuita, los primeros días en Bretaña, con mal tiempo incluido, pueden resultar importantes, aunque el Tour cree que se decidirá al final.



"Serán claves las primeras etapas porque todos llegamos con ganas y pueden ser peligrosas. La tercera semana será muy dura, con menos llegadas en alto, pero hay algunas que terminan bajando después de subir varios puertos. Es un Tour en el que pueden pasar muchas cosas, un Tour atípico. puede haber sorpresas, trataremos de estar en el sitio correcto en el momento oportuno", comentó.



Según Urán, para combatir a los favoritos "hay que ir a la ofensiva".

Rigoberto Urán, ciclista colombiano.



"Ineos lo puede hacer bien, no harán lo del año pasado, dejarlo todo al final. Desde el primer día puede haber sorpresas, puede haber más ataques en este Tour, será difícil que un equipo controle todo", señaló.



Aunque se admite el favoritismo de Pogacar y Roglic, el colombiano no piensa que sea una idea descabellada batir a ambos corredores.



"Pogacar y Roglic son muy buenos, pero son humanos, claro que les podemos ganar. En la salida del Tour todos tenemos las mismas opciones, pero batirlos es difícil. Vengo con respeto" anotó.



Después de su triunfo en la contrarreloj de la Vuelta a Suiza, Urán afronta con confianza las dos cronos del Tour, aunque serán diferentes.



"La cronoescalada de Suiza me fue muy bien, pero fue diferente a estas del

Tour. Está claro que las dos cronos marcarán diferencias y serán decisivas para la general", dijo.



Preguntado por los Juegos Olímpicos, Urán confía en que el equipo colombiano llegue en forma para disputar las medallas.



"Colombia irá con un equipo muy fuerte a los JJOO, el recorrido es muy duro, pero llegaremos bien. La carrera de Tokio será especial, vamos a ir con 5 corredores, con algo de presión, pero trataremos de hacerlo bien", aseguró.



Su compañero y compatriota Sergio Higuita (Medellìn, Antioquia, 23 años), espera cumplir el papel de ayudante de Rigoberto Urán, pero su sueño y su objetivo es que le lleguen oportunidades para optar a un triunfo de etapa.



"Es mi segunda participación y quiero seguir aprendiendo al lado de Rigo. Siempre que él esté bien situado en carrera, si surge una oportunidad y la puedo aprovechar sería muy bueno, pero lo primero es proteger al líder", concluyó.



EFE