Rigoberto Urán lo confesó: esta es la verdad sobre su retiro del ciclismo

Hace unos meses el equipo Education Easy-Post señaló que el ciclista colombiano Rigoberto Urán se irá del ciclismo, que corre su última temporada y que lo hará una vez terminen los Juegos Olímpicos de París 2024.

Así, al menos, lo dijo el año pasado, en octubre, el mismo Urán, corroborando la información de su propio equipo.

La verdad...

“No sabemos cuál va a ser la temporada, si estar en el Tour, eso lo decide el equipo, y ojalá en la olimpiada (Juegos Olímpicos París 2024) que es la última carrera”, dijo.

A sus 38 años, Urán no sabe si se va en este 2024, a pesar de todo lo que se ha dicho, y este lunes en la rueda de prensa del Tour Colombia aclaró el tema.



“Nunca dije que me iba a retirar. Lo invitamos a correr otro año más con el equipo. Se ha pensado. La realidad es que no me rinde como antes. Necesito primero mirarlo”, expresó el subcampeón del Tour de Francia del 2017.



Y agregó: “Significa mucho estar acá. Como marca tenemos representación en el país. Es una gran ventaja. Se nos bajó Andrey Amador, pero tenemos un buen equipo con Carapaz y Chaves. Es bonito correr acá. Estamos motivados y tenemos claro los objetivos”.



Hace algunas semanas, Urán señaló que recibió una propuesta de su equipo para que siguiera hasta el 2025, pero advirtió que no lo ha pensado y que no ha tomado una determinación.



“No hemos tomado la decisión. En mi casa se habla, pero allá no mando yo. Tengo dos propuestas, pero les dije que una vez esté listo les diré. He hablado con varios ciclistas y deportistas que se han retirado. Voy a correr este año, pero a hoy tengo la opción de correr un año más”, precisó.



Jonathan Vaughters, mánager general del EF, habló sobre la partida del colombiano.



"Rigoberto va a dejar un hueco grande. Es insustituible en lo que respecta a personalidad y liderazgo, pero ya hemos comenzado a dar pasos hacia eso",

