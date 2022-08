Colombia afrontar la Vuelta a España del 2022 con siete ciclistas colombianos y uno de ellos es el capitán, una verdadera leyenda en la prueba: Rigoberto Urán.

El ciclista del equipo EF regresa a una grande 33 días después de haber acabado el Tour de Francia en el que no hizo una presentación buena.



“Estamos motivados y con mucha ilusión. Vamos a intentar hacer una buena Vuelta. Lo que necesitamos es no caernos y no enfermarnos”, dijo Urán.

Es muy realista



El pedalista afronta su séptima participación, pero de las tres grandes es en la que no ha podido figurar mucho.



Ha terminado cuatro veces, se ha retirado en dos ocasiones y su mejor figuración fue el séptimo puesto en el 2018.



“La felicidad mía no depende de un triunfo, eso es triste. Disfruto de lo que hago, con amor, pero si no logró un resultado, pues se dice. Terminé el Tour, no era el resultado que esperaba”, señaló.



Para Urán, la idea es terminar bien y reiteró que lo que más le gusta es competir.



“Cada día es una nueva oportunidad. Si estoy en la Vuelta es porque la quiero hacer bien”, sentenció.



