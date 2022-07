El luxemburgués Bob Jungel (Ag2r Citrôen) derribó las Puertas del Sol en solitario como vencedor de la novena etapa del Tour de Francia, disputada entre Aigle (Suiza) y Châtel (Francia), de 192,9 km, en la que Tadej Pogacar reforzó 3 segundos el maillot amarillo merced a una aceleración en la recta de meta.

En una jornada de desgaste marcada por el calor, Jungels, un ganador de Lieja-Bastoña y de etapa en el Giro, se estrenó en el Tour con una hazaña considerable, rodando en solitario los últimos 60 kilómetros, haciendo inútil el esfuerzo de sus perseguidores. Jungels rompió el aire de un puñetazo en su día más especial.



La etapa de montaña se movió. Se presentó una fuga larga, de 21 ciclistas, en la que estuvo el colombiano Rigoberto Urán.



El pelotón puntero estuvo integrado por: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Bob Jungels (Ag2r-Citröen), Simon Geschke (Cofidis), Benoît Cosnefroy (Ag2r-Citröen), Guy Niv (Israel-Premier Tech), Pierre Latour (TotalEnergies), Patrik Konrad (Bora-Hansgrohe), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty Gobert), Ion Izagirre (Cofidis), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Urán (EF Education-EasyPost).



La diferencia aumentó con cada kilómetro y llegó a pasar los tres minutos, por lo que Urán fue líder parcial del Tour, pero fue alcanzado por el lote y perdió más de siete minutos.

Con garra



Urán habló, luego de la jornada.



La fuga. “La idea era irse en la fuga, aprovechar el momento indicado. Creía que estaba mejor de la caída, pero me costó”.



“Perdió tiempo. “Cuando arrancó Jungels no pude seguirlo. Me molestaba la pierna. Arriesgué, se pierde mucho tiempo en la general, pero seguimos en la pelea”.



La labor. “Acá todo el mundo está dedicado, todo el mundo da lo mejor y los ciclistas correspondemos a una labor de equipo”.



Lo que viene. “Perdimos a Rubén Guerreiro, pero hay que dar lo mejor, hay que intentarlo y eso es lo que haremos de acá en adelante”.

El pedalista del EF siendo atendido. Foto: EFE



