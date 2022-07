Rigoberto Urán fue protagonista de la etapa de este domingo del Tour de Francia, cuyo final tuvo un resultado inesperado para él, pues se cayó a nueve kilómetros del final dela jornada.

Urán fue claro en advertir que perdió algunos segundos, pero que lo más importante es que está bien de salud.



Mucha tranquilidad



La caída. “Fue un enredón. Tratamos de perder lo menos posible. Se perdieron unos segundos importantes, pero estamos bien”.



¿Por qué la caída? “Todos tienen quieren estar adelante y las carreteras eran muy estrechas, por eso suceden estas caídas”.



El viento. “Esperábamos que el viento apareciera, pero no pasó. Las carreras cambian cuando estas condiciones del clima son distintas”.



Tranquilidad. “No, acá no se pierde el tiempo, porque siempre hay que pedalear”.

#TDF2022 Miren la caída que provoca que Rigoberto Urán pierda tiempo frente a los favoritos. Video Completo 🚴‍♂️🇨🇴 https://t.co/U3bUljlfv4 @RadioPedalEC pic.twitter.com/iwdqZGanRH — Saga Sports (@SagaSportsEc) July 3, 2022



