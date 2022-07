El Tour de Francia terminará este domingo en los Campos Elíseos de París, con un Jonas Vingegaard sólido en el primer puesto y un Nairo Quintana que es sexto en la general.

El ciclismo colombiano afrontó una nueva edición de la carrera con tres ciclistas: Nairo, Rigoberto Urán y Daniel Martínez.



El mejor de ellos fue Quintana, que se defendió para quedar dentro de los seis primeros, luego de perder una casilla en los 40 kilómetros contrarreloj.



Urán llego a la competencia con mucha expectativa, pero no cumplió. Tuvo unas caídas en las primeras etapa en Dinamarca, no se pudo recuperar y al final pagó el duro esfuerzo.

No se quedó con nada



“El Tour para Rigoberto Urán ha sido malo”, dijo el ciclista del equipo EF, quien es 26 a 1 h 47 min 57 s de Vingegaard.



“Ustedes vinieron al Tour, pero creo que perdieron el tiempo, porque no hicimos nada”, les comentó a los periodistas.



Urán, que fue segundo en el 2017 detrás de Chris Froome, va a terminar, este domingo, su novena participación en la competencia.



“Me calificó con cero. No estuve al nivel de antes y no cumplí el presupuesto”, sentenció.



