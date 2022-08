Rigoberto Urán no se dio por bien servido, luego de la primera etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj por equipos de 23 km en Utrecht, países bajos.

Urán, que hace su séptima participación en la competencia, afirmó que lo mejor es que todos terminaron la fracción.



EF cedió 1 minuto 19 segundos, mucho tiempo, con el Jumbo Visma, que ganó la jornada.

Como siempre, de frente



“Bien, una crono de más concentración, porque puede haber un error. Lo mejor, que ninguno de nosotros se cayó”, contó.



Y agregó: “Hay tensión. Hubo un tema de la lluvia, corrimos con el riesgo de poner las ruedas de lluvia y nos nos salió. No nos fue bien, creo que se cumplió".



El corredor colombiano no ha tenido buena suerte en España, pues de las tres es en la que no ha podido hacer podio.



Urán fue séptimo en el 2018, su mejor figuración en la Vuelta.



“Las sensaciones mías fueron buenas. Son bonitos estos ejercicios y es un trabajo de equipo, de coordinación”, sentenció.



