Este domingo, Rigoberto Urán terminó en el puesto 96 de la clasificación del día a 3 minutos y 47 segundos del belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), quien se estrenó en el Tour de Francia imponiéndose en un apretado esprint en la decimoquinta etapa disputada entre Rodez y Carcasona, de 202 km, jornada marcada por el calor en la que el danés Jonas Vingegaard retuvo el maillot amarillo y perdió 2 compañeros de equipo.

Aunque no tuvo una etapa destacada, 'Rigo' volvió a ser protagonista por cuenta de sus declaraciones. Luego de decirles a sus seguidores que "No se coman el cuento de vivir sabroso", este domingo volvió a la carga. "Me van a sacar el IVA", aseguró.



'Soy un asalariado contento y feliz'

Rigoberto Urán. Foto: AFP

Al término de la jornada, Urán anunció que va a correr en la Vuelta a España.



"¿No le dan permiso, unos días?", le preguntó el exciclista Víctor Hugo Peña.



"Aquí no dan permisos de nada, ahora vamos a seguir compitiendo. Como no lo hizo bien acá... tenga...", comentó Urán.



"El sueldo hay que cobrárselo", inquirió Peña.



"Me van a sacar el IVA, todo. Aquí es camellando parejo. Acuérdese que yo soy empleado de una empresa. Soy un asalariado contento y feliz", concluyó.

