El ciclista colombiano Rigoberto Urán no tiene pelos en la lengua. Su estilo ya conocido es el de ser frentero y decir las cosas sin anestesia. Pues durante la disputa de la Vuelta al País vasco, Rigo lo vuelve a hacer y no se calla nada.

El corredor del equipo EF explotó con críticas contra el trazado de la Itzulia 2023. Sus declaraciones se han vuelto virales.



Urán enfiló sus críticas mientras era entrevistado por un periodista de la organización de la carrera.

Rigo explota

Rigo criticó que no haya llegadas en largos premios de montaña y a que varias fracciones terminan en terreno de descenso.



El periodista le consultó sobre quién era el jefe de filas de su escuadra y Rigo aprovechó la pregunta y se despachó al decir que venía Carapaz como líder del equipo.



"Siempre hacen etapas pa arriba y este año todo bajando, güevón, qué le pasó a la organización, por qué hicieron está m… toda pa abajo”, empezó Rigo.



El periodista defendió el recorrido. “Siempre nos critican que hay mucha subida y este año hemos bajado”.



Entonces Rigo se envalentonó más. “Este es un país muy importante para el ciclismo, con muchos aficionados. Cómo hijue... ponen todas las llegadas hacia abajo, por qué. Por qué no hacen hacia arriba, una cosa típica. Los vascos no deben estar contentos porque todo pa abajo, papá”, reclamó.

El entrevistador argumentó que esta vez no se programó ninguna jornada contrarreloj, pero Urán atacó de nuevo.



“La ‘crono’ no importa. Pero una llegada en alto...”. El corresponsal le dijo que había una y Rigo respondió: “Sí, pero muy cortica y muy parada”.





