Rigoberto Urán es consciente. El ciclista antioqueño, que viene de tener un Tour de Francia bastante discreto, ha hecho énfasis en que el pedalismo nacional está lejos de los tiempos- nada remotos- en los que se peleaban los títulos de las grandes carreras.

Urán, el más veterano de los 'escarabajos', aprovechó su visita al país en medio de compromisos económicos para volver a decir que las cosas no se están haciendo bien. Y que la inversión es necesaria.



Rigorberto Urán. Foto: EFE

"Hay material, pero el material está en los regiones, se requiere mucha inversión social. El país tiene muchos problemas y a veces los recursos no llegan adonde deberían llegar. Hay que apoyar a los jóvenes, pero tampoco estresarlos", había dicho Urán, terminado el Tour de Francia, sobre el ciclismo colombiano.



"Los jóvenes deben trabajar desde muy pequeños, hay que iniciar desde muy niños, un proceso de educación integral. Hay que mostrarles a los niños que el deporte es una cultura de vida. A mí el deporte me dio tres vueltas y me dio todo lo que tengo", había enfatizado.



Y este lunes, en Bogotá, manifestó: "En Colombia muchos deportistas solo comen una vez al día. Todo pasa desde la nutrición. El apoyo a veces no les llega a todos los deportistas. Yo fui un afortunado".



"Uno no le puede pedir a un niño que pedalee con hambre", concluyó.

"Rigoberto Urán se encuentra nuevamente en Colombia" Así fue el gran recibimiento que le dieron al Toro de Urrao en Pereira, casi se armó una fiesta, cuando el paisa apareció con su familia. "Grande Rigo".😍🤣👍 https://t.co/mv8VJGDaZF pic.twitter.com/A2EN3JoWYV — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) August 14, 2023

