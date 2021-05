Urán cuenta el miedo que tuvo cuando se contagió con el covid-19

En abril pasado, el ciclista colombiano Rigoberto Urán se contagió con el covid-19, como lo contó EL TIEMPO en su ocasión.

Después de haber participado en la Vuelta a Cataluña, Urán dio positivo en las pruebas de rutina, tuvo que aislarse, pero su estado de salud siempre fue bueno.



Le puede interesar: (La estrella del ciclismo colombiano que venció al covid)



"Tuve mido, porque por ese virus han muerto muchas personas, varios amigos, por eso no se deja de sentir eso", dijo.



Y agregó: "Estuve unos cinco días en la cama, con fiebre y luego me di cuenta de que perdí 60 vatios de potencia".



Urán invitó a la gente a cuidarse, a usar el tapabocas.



"Es peligroso lo que pasa. La gente debe cuidarse. Nosotros los ciclistas lo hacemos. No me contagié en un aeropuerto, pero uno se contagia", señaló.



Deportes